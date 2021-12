Bárki csatlakozhat a meet.google.com/rpq-wreq-mga linken. A program: 9.40-től online felületre való bekapcsolódás, regisztráció; 10 órától megnyitó: dr. Fazakas Csaba, alelnök, EME Agrártudományi Szakosztály; dr. Benedek Klára tanszékvezető, Sapientia EMTE, Kertészmérnöki Tanszék; Klárik Attila igazgató, LAM Alapítvány. Moderátor: dr. Bíró Boróka Júlia elnök, az EME Sepsiszentgyörgyi Fiókegyesülete. Az előadások 10.20-tól kezdődnek, 12.20 órától zárszó, kiértékelés. Érdeklődni a 0744 802 386-os telefonszámon lehet.

Kiállítás

SZENTIMREI JUDIT 100 címmel szabadtéri kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön a Szabadság téren december 10-én, pénteken 15 órától a száz éve született néprajzkutató és iparművész emlékére. Beszédet mond Hegedüs Csilla államtitkár; a kiállítás háziasszonya Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője. Közreműködik: prof. dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató, egyetemi tanár, az MTA külső tagja; Gazda Klára muzeológus, néprajzkutató, egyetemi tanár; Incze László Céhtörténeti Múzeum – dr. Dimény Attila, Kájoni János Hargita Megyei Könyvtár – Bedő Melinda, Székely Nemzeti Múzeum – Gazda Enikő, Gazda József, Kallós Zoltán. Kurátorok: Szabó Zsolt szerkesztő, H. Szabó Gyula kiadóigazgató, Szebeni-Szabó Róbert fotográfus; fordítás: Szőcs Imre.

BEDE KINCSŐ Három színt ismerek a világon című kiállítása a budapesti TOBE Gallery és a kovásznai Művelődési Ház közös szervezésében nyílik meg december 15-én, szerdán 18 órakor Kovásznán a Kádár László Képtárban. A tárlatot Kali Ágnes költő, dramaturg méltatja. A kiállítás 2022. január 31-ig tekinthető meg a járványügyi szabályok tiszteletben tartásával.

Könyvbemutató

NAGY KOPPÁNY ZSOLT marosvásárhelyi származású, budapesti író hármas könyvbemutatójára kerül sor december 11-én, szombaton 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Tein Teaházban. A bemutatott kötetek: Apucifoci, Lórúgás gyomorszájon, A vendégmunkás (és a) dalai. A meghívott beszélgetőtársa Miklóssi Szabó István író. Társszervező a Bod Péter Megyei Könyvtár.

DANCS ÁRPÁD Közeli helyeken című könyvét a sepsiszentgyörgyi Vártemplomban december 12-én, vasárnap a 10 órai istentisztelet után mutatják be, vetítéssel és élőzenei előadással egybekötve. A memoárkötet a helyszínen megvásárolható (90 lej).

MÚLTBÓL JÖVENDŐT. December 14-én, kedden 18 órakor a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) által kiadott Múltból jövendőt című, Történelem hazulról alcímű kötetet mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében több társszerző jelenlétében. Köszöntőt mond Bedő Zoltán, az SZMÚE elnöke, a kötetet bemutatja Galbács Pál, a könyv ötletgazdája és Szekeres Attila, a kötet szerkesztője. Házigazda: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. A könyv ára 40 lej. A szerzők dedikálnak.

Színház

A sepsiszentgyörgyi M Studio Mozgásszínház december 11-én, szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Pappa mia című előadását játssza (rendező-koreográfus: Fehér Ferenc). Honlap: m-studio.ro.

Zene

HÁROMSZÉKI KAMARAKÓRUS-

FESZTIVÁL. Sepsiszentgyörgyön a Gyöngyvirág utcai református templomban pénteken 18 órától fellépnek: a sepsiszentgyörgyi Pro Musica kamarakórus, Laudate, Vox Humana, Kriza János Unitárius Dalárda, a kovásznai Pastorala kamarakórus és a kézdivásárhelyi Cantus kamarakórus. Karnagyok: Sipos, Zoltán, Lőfi Gellért, Szilágyi Zsolt Herbert, Karácsony Gabriella, Szántó Kinga és Fórika Balázs.

EVILÁGI. A sepsiszentgyörgyi szemerjai református templomban 12-én, vasárnap 18 órától az Evilági együttes koncertezik. A perselyes adományokat Kovács Bence gyógykezelésére ajánlják fel.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ a december 10–22. közötti időszakban Ha Szent György lehetnék… című legújabb előadását játssza, melynek rendezője a Blattner-díjas Vajda Zsuzsanna. A 6 év fölötti nézőknek ajánlott 60 perces előadás december 10-én, pénteken, 12-én, vasárnap és 17-én,

pénteken 18 órától látható. Szervezett csoportoknak december 13–16., valamint 20–22. között játszanak, naponta 10 és 12 órától. A jegyek előfoglalását, szervezett csoportok bejelentkezését a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámon várják. Az előadások helyszíne a Cimborák Bábszínház stúdióterme (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám).

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES Táncsétány című előadását játssza ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Bővebben az előadásról a hte.ro honlapon. Az előadásra jegyek a központi jegyirodában vásárolhatók. Telefon: 0267 312 104.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 16.45-től Encanto (magyarul beszélő), 17 órától Venom 2. – Vérontó (román felirattal), 18.45-től Szellem­irtók – Az örökség (magyarul beszélő), 19 órától Jutalomjáték (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Hitvilág

BOLDOG ÖZSÉB-TEMPLOM. Kézdivásárhelyen ma 19–21 óráig családos advent Együtt az úton címmel – „Készítsétek az Úr útját!”; szombaton 10 órától az ifjúsági lelkinap meghívott előadója ft. Obermájer Ervin atya – mottó: Hit, identitás, hitelesség, „Vagyok, aki vagyok.”

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Sepsiszentgyörgyön a Gyár utcai templomban ma 17 órától az Élet a Lélekben imacsoport tagjai vezetik a szentségimádást. * A plébániai foglalkozások folytatódnak: ma 16 órától IV–VII. osztályosoknak, pénteken 16.30-tól gyerekkórus, vasárnap 19 órától ifjúsági óra. * A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete fotószakosztályának szervezésében a KÁMME Fotóműhely Fókuszban a hitéletünk című kiállítása a héten még megtekinthető a templomban. * Vasárnap Örömvasárnap, 11 órától gyerekmisére várják a szülőket és gyerekeket.

MÁRIA-KÖSZÖNTŐ ILLYEFALVÁN. Minden hónap második szombatján 16 órától kezdődik Illyefalván az ünnepélyes Mária-köszöntő.

Jótékonysági akciók

SZERETETDOBOZOK. A Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi fiókszervezetének munkatársai a rászoruló családok gyermekeiknek szánt csomagokat három helyszínen veszik át a főtéri kőszínpadnál, a Szemerja negyedben a stadionnál, illetve az 1918. december 1. úton lévő Amigo üzletnél (az egykori sörözőnél) ma és 16-án, csütörtökön 18 és 20 óráig. Kérik, hogy a dobozokon tüntessék fel az életkort. * A sepsiszentgyörgyi Szimpla kertben december 10-én, pénteken, illetve 17-én, pénteken 18–20 óráig várják az adományozókat. Újdonság, hogy idén a gazdátlan jószágokon is szeretnének segíteni, szívesen fogadnak kutyák számára adományokat, vagyis játékot, tápot, amit a kutyamenhelyre juttatnak majd el. További részletek a Szeretetdoboz Face­book-oldalán olvashatók.

ADOMÁNYGYŰJTÉS ERDŐVI­DÉKEN. November 6-án Nagy­ajtán az Előszeg 84. szám alatt tűz ütött ki, s röpke fél óra alatt teljesen leégett a 41 éves koporsókészítő asztalos, Szőcs Árpád önerőből felépített, két évtizede bővítgetett asztalosműhelye. Az adománygyűjtés december 12-ig tart. Apácán az evangélikus-lutheránus, Ürmösön az unitárius egyházközség gyűjt. Nagyajtán már lezajlott a gyűjtés, azonban akik elszalasztották a lehetőséget, vagy további adományokkal támogatnák a Szőcs családot, megtehetik a polgármesteri hivatalban. Adományokat a baróti polgármesteri hivatal titkárságán is fogadnak. Pénzbeli adományokat az OTP Bankban a Szőcs Erzsébet nevére nyitott bankszámlára – RO69 OTPV 3000 0065 3849 RO01 – is lehet utalni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

FŰTÉSTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE. Aki a 2021. december és 2022. március közötti időszakra Sepsiszentgyörgyön fűtéstámogatást szeretne igényelni, december 17-én 12 óráig adhatja le az iratcsomót a Szociális Támogatási Igazgatóság székhelyén, a Bánki Donát utca 27. szám alatt. Aki december 17. után adja le a dossziét, csak három hónapra, a 2022. január–március időszakra kaphatja meg a pótlékot.

ÁRAMSZÜNET. Kézdivásárhelyen az Orbán Balázs utcában ma 9–14 óráig szünetel az áramszolgáltatás.