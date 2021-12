Az egymás elleni hatodik párharcra készül pénteken 18 órától a házigazda Marosvásárhelyi Sirius és vendég Kézdivásárhelyi SE csapata, melyek a 2019–2020-as idényben találkoztak legutóbb. Utolsó négy meccsük a céhes városiak sikerét hozta, így most is bízunk ebben. Mindkét együttes győzelemmel hangolt a holnapi összecsapásra, a KSE és a Sirius is megnyerte az elmúlt hétvégi otthoni bajnokiját: a kék-fehérek 73–65-re verték a Brassói Olimpiát, míg a marosiak 81–44-re páholták el a Bukaresti Rapidot. Az együttesek 4/3-as győzelmi mutatóval és 11–11 ponttal rendelkeznek, a házigazdák a rangsor 8., míg a felső-háromszékiek a 9. helyről várják meccset.

A 10. forduló rangadóját szombaton 19.15 órától a megyeszékhelyi Sepsi Arénában rendezik meg, ahol a címvédő és negyedik helyezett Sepsi-SIC a pontvadászatot százszázalékos teljesítménnyel vezető Aradi FCC csapatát fogadja. Izgalmasnak ígérkezik a találkozó, még annak ellenére is, hogy a papírforma a szentgyörgyi lányok mellett szól: a két alakulat eddig 31-szer csapott össze, és huszonegy alkalommal a zöld-fehérek győztek, ráadásul a legutóbbi tizennyolc meccset is ők zárták nyertesként. Ennek tükrében és veretlenségük megőrzése miatt is van, amiért visszavágniuk a Maros-partiaknak, akik a napokban hazai környezetben lejátszották és megnyerték a Konstancai Phoenix elleni mindkét alapszakaszbeli meccsüket (68–67 és 63–55). A SIC is diadallal melegített a derbire: szombaton 80–42 arányban győzött az Agronómia Bukarest vendégeként.

A 10. forduló mérkőzései: * péntek: Marosvásárhelyi Sirius–KSE (18 óra) * szombat: Alexandria–Szatmárnémeti VSK (14 óra), Bukaresti Rapid–Triumf Botoșani (17 óra), Brassói Olimpia–Kolozsvári U (17.30 óra), Târgoviște–Agronómia Bukarest (18 óra), Sepsi-SIC–Aradi FCC (19.15 óra), a Konstancai Phoenix szabadnapos. (tibodi)