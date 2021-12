Gyulai Líviusz-emlékkiállítás a Műcsarnokban

Gyulai Líviuszt a művészettörténészek az úgynevezett nagy grafikus generációhoz szokták sorolni: Kondor Béla, Würtz Ádám, Hincz Gyula, Reich Károly és Rékassy Csaba mellett ő volt a „legkisebb fiú” – emlékezett ez idén elhunyt művészre a kiállítás keddi sajtóbemutatóján Orosz István kurátor. A szerdától 2022. február 20-ig látogatható tárlat bejáratánál Gyulai Líviusz egyik legismertebb munkája, a Kecske rinocérosszal című litográfia nagy méretű reprodukciója fogadja a Műcsarnok Kamaratermébe belépőket, bent pedig egy másik közismert alkotása, Az öreg Casanova című litográf tollrajz kapott kiemelt helyet.

Orosz István hangsúlyozta: Gyulai Líviusz munkássága a grafikai technikák és művészeti stílusok széles tárházát vonultatja fel, így a kiállítás egyfajta bevezetést nyújt a grafika műfajába is. Két linómetszet elé a nyomódúcokat, külön vitrinekbe pedig a grafikus munkaeszközeit is elhelyezték, s a bemutatott anyagban helyet kaptak többek között rézkarcok, litog­ráfiák és eredeti tollrajzok is.

Gyulai Líviuszt sokan könyvillusztrátorként ismerték meg Weöres Sándor hetvenes években megjelent, nagy sikerű Psyché kötetével, és mivel a grafikus később még számos könyvet illusztrált, ezekből a kiállítás is bemutat egy válogatást.

Az autonóm képzőművész és az illusztrátor mellett a tárlat megidézi az animátor Gyulai Líviuszt is, akinek több animációs filmjét is megtekintheti a közönség.