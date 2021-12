Tovább csökkent a fertőzések száma

Közel 40 ezer teszt elvégzése nyomán derült fény 1032 új koronavírusos megbetegedésre, ami közel 250-nel kevesebb, mint az előző napon jelentett esetszám – derült ki a kommunikációs törzs csütörtöki összesítőjéből. Háromszéken is kevesebb, összesen 11 új fertőzöttet regisztráltak.

Az előző napi jelentéshez viszonyítva háromszázzal csökkent a kórházban kezelt koronavírus-fertőzöttek száma, a 4637 páciensből 754 beteg szorul intenzív terápiás ellátásra (kevesebb, mint az előző napon), közülük 70-nek van oltási igazolványa. A kórházban ellátott fertőzöttek közül 88 kiskorú, akik közül négyen szorulnak intenzív terápiára.

A hatóságok ugyanakkor 74, a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetről is tájékoztattak, ezek közül kettő korábban következett be. Az áldozatok valamennyien más társbetegségekben is szenvedtek, 70 elhunyt nem volt beoltva.

A kormánybiztosi hivatal beszámolója szerint a 11 új esettel megyénk fertőzöttségi mutatója 1,08 ezrelékre csökkent. Háromszéken 244 aktív esetről tudnak a hatóságok, ezekből 64-et Sepsiszentgyörgyön, 30-at Zabolán, 18-at Kézdivásárhelyen tartanak nyilván, míg Kovásznán és Baróton tíz-tíz aktív esetet jegyeznek. A járvány kezdete óta térségünkben 13 058 megbetegedést igazoltak, 12 278 beteg gyógyult fel a fertőzésből és 550 személy halálát okozta a kór.

A kormánybiztosi hivatal ugyanakkor arról is tájékoztatott, a koronavírus omikron variánsát igazolták egy 56 éves brassói férfinál, aki korábban megkapta az oltás mindkét adagját. A férfi otthoni elkülönítésben tartózkodik, egészségi állapota jó.