Számít Románia segítségére Moldova

A miniszterelnököt román kollégája, Nicolae Ciucă fogadta hivatalában. A megbeszélésüket követően tartott közös sajtótájékoztatón Gavriliță elmondta, hogy a korrupcióellenes harc jelenti a létfontosságú előfeltételét annak, hogy országa gazdaságilag és társadalmilag egyaránt fejlődhessen, illetve hogy a külföldre távozott moldovai állampolgárok hazatérhessenek. Chișinău csakis így győzhet meg minél több befektetőt, hogy új, jól megfizetett munkahelyeket létesítsenek Moldovában – jelentette ki. Rámutatott: Romániából is több befektetőt akarnak vonzani, és hangsúlyozta, az általa vezetett kormány a garancia arra, hogy az üzletemberek korrekt bánásmódban részesülnek hazájában.

Gavriliță hozzátette: az Európa felé vezető út természetes módon Románián keresztül vezet, ezért abszolút prioritást jelent, hogy 2024-ig összekössék a két ország energetikai rendszerét, ezáltal is erősítve az energetikai függetlenségüket és biztonságukat. Hangsúlyozta az út- és a vasúthálózatok összekapcsolásának fontosságát is. Bejelentette: megállapodott tárgyalópartnerével abban, hogy a jövő év elején folytatják az együttes kormányülések hagyományát, és újabb román–moldovai közös kormányülés is lesz, hogy „valamennyi területen elkezdődhessen a konkrét munka”.

Nicolae Ciucă román miniszterelnök elmondta, hogy mindkét ország elsősorban a gazdasági együttműködés erősítésében érdekelt, és ehhez jó kiindulópontot jelent, hogy Moldova legfőbb kereskedelmi partnere Románia. Bukarest szükségesnek látja fejleszteni a gazdasági kapcsolatokat, erősíteni akarja a román befektetők jelenlétét Moldovában, ehhez azonban – mint mondta – a moldovai üzleti környezet javítása szükséges, hogy vonzóbb legyen a román és más külföldi befektetők számára.

A román kormányfő közölte: Románia rövid időn belül újabb vissza nem térítendő pénzügyi támogatási szerződést akar kötni Moldovával, mert a 2010-ben aláírt korábbi megállapodás idén márciusban lejárt.