Ezer alatt az új esetek száma

Az egy nappal korábbival azonos számú elvégzett teszt elvégzése nyomán (40 ezer körül) kevesebb, mint ezer (931) új koronavírus-fertőzést igazoltak országszerte az elmúlt 24 órában – derült ki a kommunikációs törzs pénteki összesítőjéből. Háromszék is csökkenő esetszámmal szerepel a statisztikában, az egy nappal korábbi 11-hez képest most csak nyolc frissen igazolt fertőzésst jegyeztek.

Az előző napi jelentéshez viszonyítva közel 250-nel csökkent azon a koronavírus fertőzöttek száma, akik kórházi kezelésre szorulnak, országosan 4394-en. Közülük 706 beteg szorul intenzív terápiás ellátásra, 68 rendelkezik oltási igazolvánnyal. A kórházban ellátott fertőzöttek közül 84 kiskorú, akik közül hárman szorulnak intenzív terápiás ellátásra.

A hatóságok ugyanakkor 97, a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetről is tájékoztattak, ezek közül 25 korábban következett be. Az áldozatok java része más társbetegségekben is szenvedtek, 90 elhunyt nem volt beoltva. A hét beoltott közül egynek nem volt ismert társbetegsége.

A kormánybiztosi hivatal beszámolója szerint a 8 új esettel megyénk fertőzöttségi mutatója 0,96 ezrelékre csökkent. Háromszéken 218 aktív esetről tudnak a hatóságok. A járvány kezdete óta térségünkben 13 066 megbetegedést igazoltak, 12 315 beteg gyógyult fel a fertőzésből (37-et nyilvánítottak gyógyultak az elmúlt egy napban). A járvány kezdetet óra 550 személy halálát okozta a kór, az elmúlt 24 órában egy újabb elhunytról tájékoztattak a hatóságok. Az illető nem volt beoltva. A prefektúra ismertetése szerint 1221 személy van karanténban, 84 pedig otthoni elkülönítésben.

Érvényben a beutazási korlátozások

Románia péntektől módosította a beutazási szabályokat, és karanténkötelezettséget vezetett be azok számára, akik nem rendelkeznek az adott ország járványügyi kockázatának megfelelő védettségi igazolvánnyal. A járványügyi kockázat szempontjából Románia a vörös zónába sorolja Brazíliát, a dél-afrikai térség államait és azokat az országokat, amelyekben az utóbbi két hétben a lakosság több mint 3 ezrelékénél mutatták ki a koronavírus-fertőzést. A sárga zónához tartoznak azok az országok, amelyek fertőzési rátája 1,5 és 3 ezrelék között van. A másfél ezrelék alatti fertőzési rátájú országok képezik a zöld zónát. Az Európai Unió vörös besorolású országaiból – így Magyarországról is – csak a teljes átoltottságot vagy a fertőzésből az utóbbi hat hónapban történt kigyógyulást tanúsító védettségi igazolvánnyal lehet karanténmentesen belépni Romániába. Akik nincsenek beoltva, vagy nem az utóbbi fél évben estek át a betegségen, azoknak 72 óránál nem régebbi PCR-teszt felmutatása esetén tíz napra, teszt nélkül pedig 14 napra karanténba kell vonulniuk. Ugyanez a szabályozás érvényes az Európai Unión, Svájcon és az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokra, így például az egyébként sárga besorolású szomszédos Moldovai Köztárságra is, ahonnan csak a beoltottak és a betegségen legfeljebb fél éve átesettek léphetnek be karanténmentesen Romániába. A sárga és zöld besorolású európai uniós országokból érkezőknél a friss PCR-teszt is karanténmentességet biztosít a beoltottsághoz és a betegségből történt kigyógyuláshoz hasonlóan.

Az adott ország besorolásától függetlenül nem kell karanténba vonulniuk a Romániába érkező 12 év alatti, illetve a friss negatív teszttel rendelkező 12 és 16 év közötti kiskorúaknak, az ország területét 24 órán belül elhagyó átutazóknak, valamint az ingázóknak. Az új járványügyi beutazási korlátozások egyelőre január 8-áig maradnak hatályban.