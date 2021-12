Megvehetik bérlakásaikat az államtól

Az ANL-s tömbházként ismert ingatlanok különböző években épültek, és mindegyiknek más volt a jogi helyzete; most azonban egységesítették és telekkönyveztették ezeket, így már el lehet adni bármelyik lakrészt a benne lakóknak. Ezek a tömbházak a helyi önkormányzat tulajdonából az állami magánvagyonba kerültek át, gondnokuk azonban az önkormányzat marad. Sepsiszentgyörgyön jelenleg 15, három emelet magas ANL-s tömbház van, összesen 327 lakrésszel. Ezeket elméletileg eddig is meg lehetett volna venni, de nem volt rájuk igény, mert az árat a megvalósítási értékhez szabták, és ez túlságosan magas volt a piaci ingatlanárakhoz képest – magyarázta Tóth-Birtan Csaba alpolgármester. Cseke Attila fejlesztési miniszter kezdeményezésére azonban új képletet dolgoztak ki, s bár ez meglehetősen bonyolult, hozzáférhetővé válnak a lakások, amelyeket telekkönyvileg is különválasztottak. Egyelőre csak a lehetőség adott, egy lakás árát abban az esetben számítják ki, ha lesz rá kérés, és akkor majd össze lehet hasonlítani más eladó lakások árával.