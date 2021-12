Zene

December 17-én, pénteken hallható a Tamási Áron Színház nagytermében a Leckehangverseny legújabb kiadása, amelynek címe Muzsika csergőórára, írógépre és egyéb hangszerekre. Az elő­adás két időpontban is megtekinthető: 10 órától román nyelven, 12 órától magyar nyelven szólal meg a Leckehangverseny. Az eseményen közreműködnek a Georgius és a Csíki kamarazenekarok. Jegyek 7 lejes áron a városi kulturális szervezőirodában kaphatók. A rendezvényen való részvétel az érvényben lévő járvány­ügyi előírásoknak megfelelően zajlik.

Színház

ÚJ BEMUTATÓ A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZBAN. A Jógyerekek képeskönyve című junk-opera rendezője Hegymegi Máté, aki korábban a Barbárok című előadást is készítette Sepsiszentgyörgyön. A felnőtteknek szóló tanítómese bemutatójára ma 18 órától kerül sor a színház nagytermében; további előadások 15-én és 22-én.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház ma 19 órától Rodrigo García Grădinărit uman című elaődását játssza Andrei Măjeri rendezésében. Csak zöld­igazolvánnyal lehet belépni az előadásra. Jegyek az eventim.ro oldalon kaphatók.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház Ha Szent György lehetnék… című legújabb, a Blattner-díjas Vajda Zsuzsanna által rendezett előadását december 13–16., valamint 20–22. között naponta 10 és 12 órától szervezett csoportoknak játssza. A 6 év fölötti nézőknek ajánlott 60 perces előadást mások 17-én, pénteken 18 órától tekinthetik meg. A jegyek előfoglalását, szervezett csoportok bejelentkezését a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámon várják. Az előadások helyszíne a Cimborák Bábszínház stúdióterme.

Tánc

Sepsiszentgyörgyön a Három­szék Táncstúdióban az Átöltözés című produkciót december 15-én, szerdán 19 órától, 27-én, hétfőn 19 órától és 28-án, kedden 19 órától játssza a Háromszék Táncegyüttes. Jegyeket a központi jegyirodában lehet vásárolni hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint előadások előtt egy órával. Telefon: 0267 312 104.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész Mozi műsorán ma: 16 órától Énekelj! 2. (magyarul beszélő), 16.30-tól Encanto (románul beszélő), 18.15-től West Side Story (román felirattal), 18.30-tól Annette (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Kiállítás

BEDE KINCSŐ Három színt ismerek a világon című kiállítását a budapesti TOBE Gallery és a Kovásznai Művelődési Ház közös szervezésében december 15-én, szerdán 18 órakor nyitják meg Kovásznán a Kádár László Képtárban. A tárlatot Kali Ágnes költő, dramaturg méltatja. A kiállítás január 31-ig tekinthető meg az érvényes járványügyi korlátozások tiszteletben tartásával.

VALÓSÁG KÉPEKBEN. Az élet fájdalmas igazságát és valóságát mutatja be az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének december 8-án közzétett online kiállítása, az Ütős-gyilkos szavak. A megrázó illusztrációk a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából kívánják felhívni a figyelmet a verbális erőszak jelenségére. A kiállítás az alábbi linken érhető el a Facebookon: Valóság képekben – Ütős-gyilkos szavak kiállítás.

A TERMÉSZET MESÉJE kombinált művészetterápiás foglalkozásokon született alkotásokból állít ki az illyefalvi KIDA Alapítvány, a MOL Gyermekgyógyító programjának nyertese december 19-én, vasárnap Dálnokban a Gaál-kúriában. A 15 órától tartott megnyitóra a részvételi szándékot december 15-ig kell jelezni András Imrénél a 0755 045 699-es telefonon.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Ma 17 órától csendes szentségimádási óra, 17.30-tól adventi áhítat az esti szentmise előtt, majd folytatják az az adventi mindennapok lelkigyakorlatát. Adventi időben a hajnali szentmiséket a templomban, a hétköznap esti szentmiséket az altemplomban tartják. Szerdán az esti szentmise előtt közösen imádkozzák az esti dicséretet a zsolozsmából, a szentmise után elkezdik a Szállást keres a Szent Család ájtatosságot, melyet az esti szentmisék után imádkoznak az altemplomban.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyázközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Torján december 15-én 9–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

INGYENES MÉRÉS. Ma 9–14 óráig ingyenes vércukorszint- és vérnyomásmérésre várják az érdeklődőket Sepsiszentgyörgyön a Csíki utca 15. szám alatti Natureka bioboltba.

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai december 15-én, szerdán 16–18 óráig Nagyajtán a polgármesteri hivatal gyűléstermében fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is.

Háromszéki sportnaptár készül

A Kovászna Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság a 2022-es esztendő háromszéki sportversenyeinek kalendáriumán dolgozik. Arra kérik a megye területén működő klubokat és egyesületeket, hogy jelezzék a jövő évre betervezett rendezvényeiket, viadalaikat. Beküldési határidő: december 25., az elektronikus levélben szerepelnie kell a verseny nevének, időpontjának és a sportágnak. E-mail-cím: djstcovasna@mts.ro. (t)

Karácsonyi vásár Sepsiszentgyörgyön

Folytatódik a hagyomány, és Sepsiszentgyörgy főtere ismét téli ünneplőbe öltözik a Karácsonyi Bazár idejére, december 17–23. között. A gyerekek számára idén is izgalmas lesz a város központjában található betlehem. Emellett a Kónya Ádám Művelődési Ház kézműves-foglalkozást hirdet Angyalműhely címmel, melyre minden kis angyalsegédet szeretettel várnak december 18-án, szombaton 10–14 óráig a művelődési ház székhelyén (Kossuth Lajos utca 13. szám). A foglalkozáson részt vehetnek a szülők, kísérők is. A részvétel díjtalan, és nem szükséges előzetes bejelentkezés.

Megnyílt a műjégpálya

Megnyílt a fedett műjégpálya Sepsiszentgyörgyön. Közkorcsolyázásra péntekenként 19–21, szombaton és vasárnap 11–13, illetve 19–21 óráig van lehetőség a Sepsi Aréna melletti fedett jégpályán. A jegy ára helybeliek számára kedvezményes: felnőttek 9, 18 éven aluliak és 60 éven felüliek 6 lejt fizetnek egy belépésért, a más településekről érkezők számára 18 és 12 lej a jegy. Januártól a sepsiszentgyörgyi lakosok is csak Sepsi kártyával érvényesíthetik a kedvezményüket, ezt az Arénánál is ki lehet váltani. Csoportjegyet is lehet venni, legkevesebb 15 személyre, ez esetben a jegy fejenként 5 lejbe kerül, aki pedig az egész pályát ki akarja bérelni, annak óránként 270 lejt kell fizetnie. Korcsolyát 15 lejért lehet bérelni, az élezésért is ugyanennyit kérnek. Belépéskor a 12 éven felülieknek védettségi igazolást kell felmutatniuk, továbbá mindenki számára kötelező a maszk viselése, illetve a kétméteres távolság betartása.