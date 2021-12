Arad megye is kizöldült

A vasárnap folyamán elvégzett csaknem 17 ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán diagnosztizált 494 új esetből hatan újrafertőződött betegek. A 45 halálesetből nyolc korábban következett be, az áldozatok közül 39-en nem voltak beoltva, ugyanakkor 43-nak volt valamilyen társbetegsége. A hat beoltott áldozat 60 és 69 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, és mindannyian más betegségben is szenvedtek. Ezzel 57 741-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.

Kórházban 4069 személyt kezelnek COVID-19-cel, 690-en szorulnak intenzív terápiás ellátásra (kevesebben, mint az előző napon), közülük 63-nak van oltási igazolványa. A kórházban kezelt páciensek között 93 kiskorú van, és közülük hatot ápolnak az intenzív osztályon.

Eközben a koalícióban továbbra sincs egyetértés arról, mennyi ideig fizesse az állam az oltatlan alkalmazottak tesztelését. Alexandru Rafila egészségügyi miniszter a tegnapi koalíciós ülésen mutatta be a COVID-igazolvány munkahelyi bevezetésére vonatkozó törvénytervezetet, melyet Marcel Ciolacu szocáldemokrata pártelnök szerint még ez év végéig szeretnének elfogadtatni a parlamenttel. Rafila javaslata szerint az oltási igazolás akkortól válna kötelezővé, amikor egy településen 1,5 ezrelék fölé emelkedik a fertőzöttségi mutató. Kelemen Hunor korábban azt nyilatkozta, az RMDSZ továbbra sem támogatja az oltatlan alkalmazottak állami pénzen történő tesztelését, legfennebb azt fogadná el, hogy a kormány négy hétre – a teljes átoltottsághoz szükséges időszakra – biztosítana ingyenes teszteket. Az RMDSZ elnöke szerint az alkalmazottak ingyenes tesztelése nem növelné az oltakozási hajlandóságot, amely amúgy is nagyon visszaesett, tegnap alig több mint hatezer ember kapta meg az első dózist. És egyre több hamisításra is fény derül, tegnap Vâlcea megye két közintézményében és több magánszemélynél tartottak házkutatást a hatóságok hamis COVID-igazolványok kibocsátásával kapcsolatos ügyben.