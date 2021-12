BOTRÁNYKERESŐ „ARANYCSAPAT”. Ismét jól elnyilatkozta magát a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) focidrukkerből lett pártelnöke: George Simion egy vidéki AUR-akción azt mondta a rá kiváncsi fiataloknak, ne szavazzanak az USR-re, „mert azok buzik”. A román politika színvonalára jellemző, hogy a válasz is hasonló szintű volt: Ionuţ Moşteanu, az USR szóvivője annyit jegyzett meg, hogy míg neki egy csodaszép felesége és két gyermeke van, Simion állandóan férfiakkal pózol, szóval inkább neki kellene most magyarázkodni. Közben az AUR-ból kirúgott Diana Şoşoacă szenátor asszonynak is sikerült újabb botrányt keltenie: egy külföldi televíziós stábnak adott interjú közben konfliktusba keveredett az újságírókkal, majd kijött a helyszínre a rendőrség is, aminek aztán az lett a vége, hogy Şoşoacă férje állítólag megütött egy rendőrt. Dumitru Silvestru Şoşoacă ellen hivatalos személy elleni erőszak miatt indult bűnvádi eljárás. (Főtér)

VISSZAESETT AZ AUTÓGYÁRTÁS. Az idei első tizenegy hónapban 6,12 százalékkal csökkent a járműgyártás a tavalyi év azonos időszakához képest – közölte a román autógyártók egyesülete. Tavaly 10,67 százalékkal csökkent a járműgyártás, miután a Dacia és a Ford összesen 438 107 járművet szerelt össze dél-romániai üzemeiben. A koronavírus-járvány miatt bekövetkezett tavalyi visszaesés után idén ismét nőni kezdett a gyártás, az első nyolc hónapban még 16 százalékos növekedést jegyeztek, ami szeptemberre 3,3 százalékra olvadt, októberben pedig már 6,54 százalékos csökkenést jegyeztek. Ez a visszaesés az ősszel bekövetkezett kényszerleállásokkal magyarázható, amit az elektromos félvezetők globális hiánya okozott. (MTI)