Új pártot alapít Ludovic Orban

Új, jobboldali párt alapítását jelentette be tegnap Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) volt elnöke, aki három évtized után november végén fordított hátat addigi pártjának tiltakozásul amiatt, hogy a PNL új vezetése a Szociáldemokrata Párttal (PSD) lépett koalícióra.

Orban pártja ideiglenesen a Jobboldal Ereje (FD) nevet fogja viselni az alakuló kongresszusig, ideológiája pedig a szabadelvű, konzervatív és kereszténydemokrata gondolkodást ötvözi. Orban szerint nincs már igazi jobbközép párt a parlamentben, miután „a PNL ötödik keréknek állt a PSD szekerében”.

Az FD bejegyzését az a PNL-listán mandátumhoz jutott 16 parlamenti képviselő és szenátor kezdeményezi a bukaresti törvényszéken, akik Florin Cîțu volt miniszterelnök pártelnökké választása után kiléptek a PNL-ből.

„Nem mi hagytuk el a PNL-t, hanem a PNL vezetése hagyta el azokat, akik ránk szavaztak, akik bíztak bennünk. Ez súlyos árulás azok részéről, akik a PSD kormányzati kellékéül szegődtek, és a demokratikus értékek, a jobboldali erők ellenfeleivé váltak” – nyilatkozta Ludovic Orban a parlament folyosóján. Az új pártot hosszú életűre tervezik, egy éven belül legalább 25 ezer párttag beiratkozására számítanak. Azt ígérik: jövőben minden megyében megalakul az FD helyi szervezete.

A politikus azt is elmondta, az új párt soraiba várják a kiábrándult PNL-tagokat is. Kifejtette, tisztában van azzal, hogy a liberális polgármesterek elveszítik a mandátumukat, ha önként kilépnek a PNL-ből, és csak akkor iratkozhatnak át a Jobboldal Erejébe, ha kizárják őket a jelenlegi pártjukból. „Ez akkor is így van, ha sok polgármester ma már szégyelli kimondani, hogy a PNL tagja” – tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy tervezi-e jelöltetni magát a következő államfőválasztáson, Orban azt felelte: célja, hogy a 2024-es elnökválasztást ne a PSD jelöltje, hanem egy becsületes, jövőbe látó ember nyerje meg, aki nem árulja el választóit.

A Jobboldal Ereje volt Orban politikai programjának címe, amelyet a PNL szeptemberi tisztújító kongresszusán mutatott be. A bukaresti Romexpo kiállítási központban tartott, feszült légkörű tisztújításon az akkor miniszterelnöki tisztségben lévő Florin Cîțu 2878 szavazatot, ellenfele, a pártot négy évig vezető Ludovic Orban képviselőházi elnök 1898 voksot kapott.

Miután alulmaradt a PNL elnökségéért folytatott küzdelemben, Orban lemondott házelnöki tisztségéről, később a PNL-frakcióból is kilépett, és azzal vádolta Klaus Iohannis államfőt, hogy önös politikai érdekei miatt mesterséges politikai válságot idézett elő, szétverte a jobbközép kormánykoalíciót és – választási ígéreteit elárulva – kiszolgáltatta volt pártját a PSD-nek.