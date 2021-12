Kigyulladt egy kuka

A köztisztasági társaság beszámolója szerint ezúttal egy lebomló hulladéknak fenntartott kuka látta kárát az emberi felelőtlenségnek, és mint az jelezték: „ha a gyűjtő alján nem lett volna magasabb nedvességtartalmú hulladék, akár nagyobb baj is történhetett volna”. Máthé László igazgató szerint a Gyöngyvirág utcában, az Írisz Ház közelében található egyik gyűjtő ment tönkre, a kár pedig 2000–3000 eurós nagyságrendű. A tüzet a kukába öntött hamu okozta, hasonló eset már korábban is előfordult a városban. A vállalatvezető szerint a hamu helye valóban a lebomló hulladékban van, azonban sokan nem veszik észre, hogy a hamuban izzó parázs is maradhat. Ezért arra kéri a megyeszékhelyieket, jobban figyeljenek arra, hogy a hamu valóban hideg legyen, mielőtt a hulladékba kerül. A Tega Rt. közleménye szerint telente több hasonló esetet is jegyeztek már Sepsiszentgyörgyön, éppen ezért az érintett helyszíneket kamerával figyelik. Amennyiben tűz keletkezik, a felvételeket a rendőrségnek is elküldik. (dvk)