A Csomád-Bálványos természetvédelmi területről szóló, székelyföldi alkotók által készített filmet mutattak be péntek délután a sepsiszentgyörgyi Művész moziban. Az Őrzők nyomában című film egy trilógia része, egy korábbi, hasonló produkció az Ojtoz-Ozsdola természetvédelmi területet mutatta be, míg a harmadik, a jövő évben elkészülő alkotás pedig a Sóvidéket ismerteti majd. Kató Zsolt, a filmek rendezője úgy véli, a most vetített film „korrajz” egy tájegységről, a benne élő emberekről.

Mindhárom film a megyeszékhelyi Vinca Minor Egyesület megrendelésére készült, illetve készül, természetvédelmi projektjeik részeként, a produkciókat a sepsiszentgyörgyi Rec-Cont filmkészítő cég stábja forgatja. Az Őrzők nyomában egy 47 perces film, melyet igény esetén újra levetítenek a moziban, illetve, más városokba, akár falvakba is eljuttatják (Sepsibükszádon már vetítették), de az érdeklődők addig is megtekinthetik a Youtube videómegosztó portálon, a Vinca Minor közösségi oldaláról elérhető mind a magyar, mind a román nyelvű változat (mindkettő angol felirattal is ellátott). A filmet Kató Zsolt írta és rendezte, narrátora Mátray László színművész.

Értékőrző helyi emberek

Az alkotás pazar légi felvételekkel villant rá a Csomád-Bálványos térségére, mind természetvédelmi értékeire, mind az ott élő emberekre, hagyományos foglalatosságaikra, mint például az állattartás, a juhtartó gazdák életét dokumentumértékű, ritka felvételek mutatják. A film képi világa egyedi, lírai szépségű, a változatos képsorok például a medvét több élethelyzetben is bemutatják – látjuk a bocsait gondozó vagy azokkal a fakitermelők közvetlen közelébe merészkedő anyamedvét, s helybéli különlegességnek számító, út mentén kolduló példányokat is –, de a filmkészítők emellett számos más, élőlényre is figyeltek. Nem csak ismeretterjesztő, a természetre és az ott élő, „értékőrző” emberekre fókuszál a film, nem csupán a tájegységet egy évtizedig őrző Vinca Minor Egyesület munkája követhető, hanem ennél több látható: az alkotók megjelenítik a térség lelkületét is.

A film azért fontos, mert a Vinca Minor környezeti nevelési vonalát képviseli – magyarázta érdeklődésünkre Para Zoltán projektmenedzser, megjegyezve, nem a fenyegetés vagy a bírságolás a céljuk, hanem az, hogy mindenekelőtt az ott élők, a „helyi emberek” számára megmutassák, milyen környezetre legyenek büszkék, s ő maguk is védjék azt. A film célja, hogy a mostani helyzetet tárgyilagosan mutassa meg, ez a légi felvételek segítségével igen jól sikerült. Fontos, hogy a helyi emberek legyenek büszkék arra, amit a filmben látnak, mert környezetvédelem tekintetében az egyesület a kompromisszumkészséget tartja eredményesnek, az érdekelt feleknek meg kell találniuk a középutat. Szakmai, természetvédelmi szempontjaikat megfogalmazták a filmkészítőknek, a többit rájuk bízták, élhettek alkotói szabadságukkal – mondta Para Zoltán, megjegyezve, hogy a filmesek munkáját nagyban segítette ifjabb Jani András erdész is.

Befejezhetetlen filmek

Rengeteget forgattak, másfél-két évig terepeztek, majd két és fél hónapig vágták a filmet – részletezte megkeresésünkre Dobondi Lehel, a film egyik operatőre és vágója, aki Demeter Loránddal és Virginás Bandóval filmezett Csomád-Bálványos térségében. Dobondi Lehel úgy fogalmazott, nagyon sokat tanult a film forgatásából, e munka során jóval türelmesebbé vált, ugyanis egy természetfilm elkészítése teljesen más, mint a többi műfajé, „ha a természet akarja, megmutatja az ő csodáit, ám azt ki kell várni és ott kell lenni”.

Az Őrzők nyomában a második ilyen jellegű munkájuk és már a harmadikat is forgatják, a most bemutatott film „korrajz” egy tájegységről és a benne élő emberekről – fogalmazott Kató Zsolt rendező. „Úgy érzem, ezeket a filmeket igazából nem lehet soha befejezni, mert egyedi az a stílus, ahogy forgatunk és viszonyulunk a témához, rengeteg időt fordítunk terepezésre, emberek megismerésére”. Eközben megfertőződnek a táj szépségével és az emberek lelkületével – folytatta –, és arra törekednek, hogy amit látnak, azt minél pontosabban vissza is tudják adni. Témáikat úgy közelítik meg, hogy megtalálják azokat az embereket, akik „fel tudják tenni a térképre ezeket a helyeket”.