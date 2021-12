Könyvbemutató KISGYÖRGY ZOLTÁN újságíró, író, geológus, lapunk főmunkatársának Erdővidék és Székföld című, a baróti Tortoma Könyvkiadó gondozásában megjelent útikönyvek sorozatának második részét mutatja be a kiadó Sepsiszentgyörgyön ma 16 órától a Vártemplom új gyülekezeti termében, szombaton 17 órától az evangélikus-lutheránus egyházközség tanácstermében esti áhítattal egybekapcsoltan és hétfőn Szemerján a református templomban 18 órától. A könyv ára 39 lej. MOLNÁR VILMOS csíkszeredai író friss könyvét, a Kőrösi Csoma Sándor csodálatos cselekedetei. Rendhagyó legendárium című kötetét ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban mutatják be A meghívott beszélgetőtársa a rendezvényen Miklóssi Szabó István író, társszervező a Bod Péter Megyei Könyvtár.

Jótékonysági akciók

SZERETETDOBOZOK. A Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi fiókszervezetének munkatársai a rászoruló családok gyermekeiknek szánt csomagokat három helyszínen veszik át: a főtéri kőszínpadnál, a Szemerja negyedben a stadionnál, illetve az 1918. december 1. úton lévő Amigo üzletnél (az egykori sörözőnél) ma 18–20 óráig. Kérik, hogy a dobozokon tüntessék fel az életkort. ♦ A sepsiszentgyörgyi Szimpla kertben 17-én, pénteken 18–20 óráig várják az adományozókat. Újdonság, hogy idén a gazdátlan jószágokon is szeretnének segíteni, szívesen fogadnak kutyák számára adományokat, vagyis játékot, tápot, amit a kutyamenhelyre juttatnak majd el. További részletek a Szeretetdoboz Facebook-oldalán olvashatók.

KONCERT BENCIÉRT. A sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola népdalos tanítványai az evangélikus templomban vasárnap 18 órától lépnek fel. Oktató: István Ildikó, hangszeren kíséri Mihály Pál és Lőrinci Zsolt. A perselyes adományokat Kovács Bence gyógykezelésére ajánlják fel.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A Jógyerekek képeskönyve című előadást – műfaja junk-opera, felnőtteknek szóló tanítómese (rendező: Hegymegi Máté) – a nagyteremben 22-én 18 órától játssza a Tamási Áron Színház.

BEMUTATÓ AZ M STUDIÓNÁL. Ioana Marchidan bukaresti alkotó jegyzi az M Studio legújabb előadásának koreográ­fiáját, amelyre december 20-án és 21-én kerül sor a Háromszék Táncstúdióban. Az Are we human or are we dancers? kérdésre keresi a választ Ioana Marchidan bukaresti koreográfus, előadó, a LINOTIP Független Kortárs Táncközpont egyik alapító tagja. Az előadás új szintre emeli az M Studio és a LINOTIP közötti együttműködést, amely szeptemberben a LIFT és a Pappa mia produkciók bukaresti vendégjátékával indult.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház Ha Szent György lehetnék… című legújabb, a Blattner-díjas Vajda Zsuzsanna által rendezett előadását ma, valamint 20–22. között naponta 10 és 12 órától szervezett csoportoknak játssza. A 6 év fölötti nézőknek ajánlott 60 perces előadást szabadon 17-én, pénteken 18 órától tekinthetik meg. A jegyek előfoglalását, szervezett csoportok bejelentkezését a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámon várják. Az előadások helyszíne a Cimborák Bábszínház stúdióterme.

Kiállítás

Az ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN december 17-én, pénteken 18 órától megnyitják az IttMást – Romániai magyar művészet 1975–1989 között című kiállítást. A kiállító művészeket és vendégeket Var­gha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, valamint dr. Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti. A kiállítást megnyitja Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész. Kurátorok: Vécsi Nagy Zoltán és Madaras Péter. A kiállítás megtekinthető március 12-éig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM Pincegalériájában, a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban (Szabadság tér 7.) pénteken 17 órától megnyílik Baab József Visszaveszem a nevemet című tárlata.

A TERMÉSZET MESÉJE kombinált művészetterápiás fog­lalkozásokon született alkotásokból állít ki az illyefalvi KIDA Alapítvány, a MOL Gyermekgyógyító programjának nyertese december 19-én, vasárnap 15 órától Dálnokban a Gaál-kúriában.

Zene

HANGVERSENYÉVAD. Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében pénteken 19 órától a brassói Euterpe Szimfonikus Zenekar Johann Strauss, Gioachino Rossini, Luigi Boccherini, valamint Bach és Gounod műveiből összeállított Téli ünnepek csillagai című hangversenye hallható. A zenekar alapítói: Anton Niculescu csellista és Iulian Rusu karmester. Jegyek kaphatók a kulturális szervezőirodában 9–16 óráig. A jegyek ára 30 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 15 lej.

LECKEHANGVERSENY. A Tamási Áron Színház nagytermében pénteken a Leckehangverseny legújabb kiadása kerül műsorra, amelynek címe: Muzsika csergőórára, írógépre és egyéb hangszerekre. Az előadás 10 órától román nyelven, 12 órától magyar nyelven hallható, közreműködnek a Georgius és a Csíki kamarazenekarok. Jegyek 7 lejes áron a városi kulturális szervezőirodában kaphatók. A rendezvényen való részvétel az érvényben lévő járványügyi előírásoknak megfelelően zajlik.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész Mozi műsorán ma: 16.15-től Encanto (magyarul beszélő), 17 órától Venom 2. – Vérontó (román felirattal), 18.15-től West Side Story (román felirattal), 18.45-től Toxikoma (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Nagyajtán ma 9–14 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

MOZGÓ DÉLUTÁN KÉZDIVÁSÁRHELYEN. A járványügyi előírások betartásával a Zöld Nap Egyesület, partnerségben az önkormányzat sportirodájával, ma 16–18 óráig az év utolsó Mozgó délutánját szervezi Kézdivásárhelyen a sportcsarnok előterében.

FŰTÉSTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE. Aki a 2021. december és 2022. március közötti időszakra Sepsiszentgyörgyön fűtéstámogatást szeretne igényelni, december 17-én 12 óráig adhatja le az iratcsomót a Szociális Támogatási Igazgatóság székhelyén, a Bánki Donát utca 27. szám alatt. Aki december 17. után adja le a dossziét, csak három hónapra, a 2022. január–március időszakra kaphatja meg a pótlékot.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Karácsonyi bazár

Minőségi kézműves termékek mellett élő zenei koncerttel, verseléssel, villámcsődülettel, flashmobbal és egyéb kulturális meglepetésekkel várják az odalátogatókat Sepsiszentgyörgyön a Csíki utca 7. szám alatt (az M & M Cukrászda melletti udvarban). A forralt bor, a forró tea és a zsíros kenyér sem marad el a kínálatból! Nyitvatartás: 17-én, pénteken 14–18, 18-án, szombaton 11–18, 19-én, vasárnap 12–18 óráig. Kiegészítő programok: pénteken 16 órától élő népzene a Veder zenekar előadásában; szombaton 16 órától meglepetés-villámcsődület/flashmob a Pont.Ma ifjúsági egyesület előadásában; vasárnap 16–18 óra között verselés, dobolás Learn2drum előadásában.