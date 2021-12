Megtörtént a kantai minorita rendház felújítása, a munkálat végére pedig napvilágot látott az a kiadvány is, amely összefoglalja az épület újjászületésének történetét és az ingatlannal kapcsolatos visszaemlékezéseket.

A kézdivásárhelyi minorita rendház című kemény kötésű, albumszerű kiadvány Bartos Lóránt és Iochom István újságírók szerkesztésében jelent meg. A kötet feleleveníti az épület születésének történetét, amely az esztelneki Nagy Mózes plébánoshoz kötődik, akinek köszönhetően a minoriták megtelepedhettek Kézdiszéken. Ezenkívül részletes betekintést nyújt az épület évszázadok során történt átalakulásába a kezdetektől napjainkig. A rendkívül értékes, nyomtatásban még meg nem jelent képanyag mellett a kiadvány értékét az növeli, hogy visszaemlékezéseket is tartalmaz, így többek között néhai Vikol Erzsébet, Vikol Kálmán, Vargha Béla és Bodó Imre főesperesek, Fórika Balázs kántor, Mocsáry Béla ny. építész, Fejér László Ödön szenátor és Tamás Sándor megyeitanács-elnök is megosztja az épülettel kapcsolatos emlékeit. Nem maradnak ki a felújításban részt vevő személyek sem, így Böjte Csaba testvér, a dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke, Domokos Kinga és Hável Sándor építőmérnökök, Beke Nándor restaurátor és Szőcs Gyula, a felújítást végző cég vezérigazgatója is megszólal. A könyv megvásárolható a Szentháromság és a Boldog Özséb-plébánián, a református egyháznál és a Kézdivásárhely főterén levő Bandi Press lapárudában.