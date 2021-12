Sétavonatot vásárolt Sepsiszentgyörgy

Az első próbakört csütörtök délben tette meg a Sepsi kalandvonatnak nevezett szerelvény, amelyet Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a Vadon egyesület vásárolt meg, és ünnepi menetrenddel avat fel: hétfőn és kedden (december 20-án és 21-én) délután a Székely Mikó Kollégium és a Plugor Sándor művészeti líceum kórusai, illetve rézfúvósai koncerteznek a 17, illetve 18 órakor induló járatokon, szerdán 17 és 19 óra között közös éneklésre, versmondásra és interaktív játékokra várják a gyermekeket a Plugor Sándor líceum drámatagozatos diákjai, 19 órától pedig a Mikes Kelemen líceum diákkórusa lép fel, csütörtökön 17 és 20 óra között ismét interaktív játékokat szerveznek. A kalandvonat félóránként indul (tehát minden egész és minden fél órában) a Bod Péter megyei könyvtár elől, és a karácsonyváró időszakban a város központjában köröz: lemegy a Sugás áruházig a park déli oldalán, és a polgármesteri hivatal előtt jön vissza. Hétvégenként 12 és 20 óra között közlekedik, hétfőtől péntekig 17 és 20 óra között; a jegy ára gyermekeknek 3, felnőtteknek 5 lej.

Ez az önkormányzat meglepetése a helybeliek számára – mondta el Vargha Fruzsina alpolgármester, azt pedig Magyarósi Imola tanácstag tette hozzá, hogy Európa-szerte egyre népszerűbbek az ilyen jellegű sétavonatok, amelyek a múlt század 60-as éveiben indultak el, és a helyi turisztikai kínálatot színezik. Svájcban van olyan város, ahol a gépjármű-forgalom előtt lezárt utcákba csak ilyen sétavonattal lehet bemenni, és remélhetőleg itt is jó szolgálatot tesz.

Magáról a járműről a közbeszerzést lebonyolító Vadon egyesület elnöke, Demeter János beszélt. Elmondta: másfél évbe telt, amíg a szándéktól az üzembe helyezésig eljutottak, de sikerült. A szerelvény vadonatúj: a ,,mozdony” egy Euro6-os besorolású, dízelmotoros traktor – eredeti szándékuk szerint elektromos meghajtású vontatót akartak venni, de az használtan is drágább lett volna, mint ez, amely ,,a lehető legkevésbé” szennyezi a környezetet –, a két utasszállító kocsit pedig Tatán gyártatták, fűthetőek és hangszóró is van minden ülés előtt, amelyből több nyelven is lehet majd idegenvezető szöveget hallgatni (fejhallgatóval). Nyáron egész egyszerűen, az ablaknyílásokra szerelt műanyagfólia felcsavarásával válik nyitottá az utastér. Egy kocsiban 28-an férnek el, a kettő együtt 56 személyt tud egyszerre elvinni. Az egész szerelvény 824 ezer lejbe került.

Karácsony után – ahogy a síszezon beindul – a sétavonat főként Sugásfürdőre fogja menetrend szerint kivinni a közönséget (a megszokott városi buszjárat mellett), de ha lesz rá igény, valószínűleg más célokra is fel lehet majd használni, városbemutatásra vagy ilyen-olyan kiruccanásokra.