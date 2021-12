A kiállító művészeket és vendégeket Var­gha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, valamint dr. Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti. A kiállítást megnyitja Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész. Kurátorok: Vécsi Nagy Zoltán és Madaras Péter. A kiállítás megtekinthető március 12-éig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM Pincegalériájában, a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban (Szabadság tér 7.) ma 17 órától megnyílik Baab József Visszaveszem a nevemet című tárlata.

A TERMÉSZET MESÉJE kombinált művészetterápiás foglalkozásokon született alkotásokból állít ki az illyefalvi KIDA Alapítvány, a MOL Gyermekgyógyító programjának nyertese vasárnap 15 órakor Dálnokban a Gaál-kúriában.

Zene

HANGVERSENYÉVAD. Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében ma 19 órától a brassói Euterpe Szimfonikus Zenekar Johann Strauss, Gioachino Rossini, Luigi Boccherini, valamint Bach és Gounod műveiből összeállított Téli ünnepek csillagai című hangversenye hallható. A zenekar alapítói: Anton Niculescu csellista és Iulian Rusu karmester. Jegyek kaphatók a kulturális szervezőirodában 9–16 óráig; ára 30 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 15 lej.

LECKEHANGVERSENY. A Tamási Áron Színház nagytermében ma a Leckehangverseny legújabb kiadása kerül műsorra, amelynek címe: Muzsika csergőórára, írógépre és egyéb hangszerekre. Az előadás 10 órától román nyelven, 12 órától magyar nyelven hallható, közreműködnek a Georgius és a Csíki kamarazenekarok. Jegyek 7 lejes áron a városi kulturális szervezőirodában kaphatók.

DEMETER ELI előadóestjén vehetnek részt az érdeklődők Baricz Lajos közreműködésével ma 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház dísztermében. Belépéskor fel kell mutatni az EU-s digitális COVID-igazolványt, illetve az előadás teljes időtartama alatt kötelező helyesen viselni a szájat/orrot eltakaró maszkot. Jegyár: 10 lej.

AZ ADVENTI ZENÉS ÁHÍTATOK részeként vasárnap 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Gyöngyvirág utcai református templomban fellép a Pro Musica Kamarakórus Sipos Zoltán vezetésével. Műsoruk címe: Puer natus est.

KONCERT BENCIÉRT. A sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola népdalos tanítványai az evangélikus templomban vasárnap 17 órától lépnek fel. Oktató: István Ildikó, hangszeren kíséri: Mihály Pál és Lőrinci Zsolt. A perselyes adományokat Kovács

Bence gyógykezelésére ajánlják fel.

Színház

BEMUTATÓ AZ M STUDIÓNÁL. Ioana Marchidan bukaresti alkotó jegyzi az M Studio legújabb előadásának koreográfiáját, amelyre december 20-án, hétfőn és 21-én, kedden kerül sor a Háromszék Táncstúdióban. Az Are we human or are we dancers? kérdésre keresi a választ Ioana Marchidan bukaresti koreográfus, előadó, a LINOTIP Független Kortárs Táncközpont egyik alapító tagja. Az előadás új szintre emeli az M Studio és a LINOTIP közötti együttműködést, amely szeptemberben a LIFT és a Pappa mia produkciók bukaresti vendégjátékával indult.

AJÁNDÉKUTALVÁNYOK. A téli ünnepek közeledtével színházi ajándékutalványokat kínál a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház. Az ajándékutalvány a bemutató előadások kivételével a színház minden produkciójára érvényes az idei évadban, tehát június végéig bármikor felhasználható előzetes helyfoglalást követően, melyet személyesen vagy telefonon is megejthetünk. Érdeklődni, előjegyeztetni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.

Hitvilág

BETLEHEMI LÁNG. A hagyományokhoz híven, a cserkészeknek köszönhetően Sepsiszentgyörgyön a belvárosi Szent József-templomba szombaton a 18 órakor kezdődő szentmise részeként, vasárnap a Krisztus Király-templomba 11 órakor érkezik a betlehemi láng. A remény, a szeretet és a béke szimbólumát innen vihetik otthonaikba lámpásokkal az ünnepre készülők.

BABA-MAMA BÖRZE. A sepsiszentgyörgyi Vártemplom Böl­cső és Vár Egyesülete december 18-án 14–18 óráig ismét megszervezi a baba-mama börzét a gyülekezet közösségi házában. A rendelkezésre álló asztalokat már lefoglalták. Az asztalok foglalási díját dr. Kovács Benedek felépülésére fordítják. Ezenkívül, ha bárki szeretne erre a célra adományozni, megteheti a helyszínen elhelyezett gyűjtődobozokba.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS. Vasárnap 18 órakor gyújtják meg Kovászna adventi koszorúján a negyedik gyertyát. Igét hirdet: Balogh Zoltán református esperes, ünnepi beszédet mond Jeszenovics Róbert Károly alpolgármester, közreműködik a Kovászna-belvárosi Református Egyházközség Ifjúsági Zenekara.

Karácsonyi bazár

Minőségi kézműves termékek mellett élő zenei koncerttel, verseléssel, villámcsődülettel, flashmobbal és egyéb kulturális meglepetésekkel várják az odalátogatókat Sepsiszentgyörgyön a Csíki utca 7. szám alatt (az M & M Cukrászda melletti udvarban). A volt „múzeumi vásár” idén szabadtéren, Museum Bazaar néven kerül megrendezésre. A forralt bor, a forró tea és a zsíros kenyér sem marad el a kínálatból! Nyitvatartás: ma 14–18, szombaton 11–18, vasárnap 12–18 óráig. Kiegészítő programok: ma 16 órától élő népzene a Veder zenekar előadásában; szombaton 16 órától meglepetés-villámcsődület/flashmob a Pont.Ma ifjúsági egyesület előadásában; vasárnap 16–18 óráig verselés, dobolás Learn2­drum előadásában.

Háromszéki sportnaptár készül

A Kovászna Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság a 2022-es esztendő háromszéki sportversenyeinek kalendáriumán dolgozik. Arra kérik a megye területén működő klubokat és egyesületeket, hogy jelezzék a jövő évre betervezett rendezvényeiket, viadalaikat. Beküldési határidő: december 25., az elektronikus levélben szerepelnie kell a verseny nevének, időpontjának és a sportágnak. E-mail-

cím: djstcovasna@mts.ro. (t)

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu-Dr. Max (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015), hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Grigore Bălan tábornok úti Fazakas Dental Clinic rendelőben (0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

SZERETETDOBOZOK. A sepsiszentgyörgyi Szimpla kertben ma 18–20 óráig várják az adományozókat. Újdonság, hogy idén a gazdátlan jószágokon is szeretnének segíteni, szívesen fogadnak kutyák számára adományokat, vagyis játékot, tápot, amit a kutyamenhelyre juttatnak majd el.

További részletek a Szeretetdoboz Facebook-oldalán olvashatók.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi Művész mozi hétvégi műsora megtekinthető az arta.cityplex.ro honlapon; pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.