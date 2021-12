Erasmus+ program Kőröspatakon és Pécsett

A 2020 és 2022 között zajló projektben négy ország egy-egy intézménye vesz részt: a már említett pécsi gyógypedagógiai központ, amely az irányító is, a portugáliai Agrupamento de Escolas Rio Novo do Principe iskolacsoport, a törökországi Burhan Erdayi elemi iskola és a sepsiköröspataki Kálnoky Ludmilla Általános Iskola. A program óvodáskorú gyermekeket céloz meg, akik részt vesznek különböző tevékenységekben, amelyek segítségével jobban megismerhetik e négy ország hagyományait, ünnepköri szokásait. Az első találkozónak a sepsikőröspataki óvoda adott otthont, a Szociális képességek tanulása a természetben elnevezésű programban az óvodai tevékenységek mellett honismereti túrákra, iskola- és óvodalátogatásokra is sor került, de kenyér- és kürtőskalácssütés és szüreti mulatság is volt. A mostani pécsi találkozó témája az állatasszisztált terápia volt, amelyen betekintést nyertünk a terápiás kutyák mindennapos tevékenységeibe a speciális igényű gyermekeknél.

Vancea Eszter, Vișoiu-Baló Éva Katalin, Gaál Zsuzsa, Farkas Imre

Sepsikőröspatak