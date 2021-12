A lángok éjszaka 1 óra körül csaptak fel, gyors terjedésüket 11 tűzoltóegység próbálta megfékezni. A szomszédos megyékből is érkeztek kollégák, akik segítettek biztonságba lehozni a tűz elől a tetőre menekült mintegy száz lakost is. 250 lakos éjszakázott az utcán vagy rokonoknál, barátoknál, ebből 70 kiskorú. Az első hírek még arról szóltak, hogy az egyik gépjármű meghibásodása okozhatta a bajt, majd előkerült az egyik térfigyelő kamera felvétele, melyen az látszik, hogy két kamasz rohan el a tűz keletkezésének helyéről. A hatóságok nyomozása folyamatban van, keresik a helyszínről elsiető fiatalokat is. (Főtér)

HALÁLRA RÉMÜLTEK. December 12-én hajnalban dörömbölésre ébredt egy botoșani-i család, maszkos rendőrök álltak az ajtóban, egyből a földre teperték és megbilincselték az ártatlan családfőt. Mint később kiderült, a különleges bevetési egység munkatársai egy ugyanazon nevet viselő sétány (nem pedig utca) ugyanazon számú lakásában kellett volna házkutatást tartsanak. A tévedésből zaklatott férfi a helyi sajtónak elmondta, hogy álmából ébresztett felesége kisebb pánikrohamot kapott, hároméves gyermeke pedig azóta is hangos sírásba kezd, ha valaki kopogtat az ajtón, ezért pszichológushoz fognak járni vele. Az esetre a Botoșani Megyei Rendőr-főkapitányság közleményben reagált, amelyben kifejtik, hogy hasonló eset még soha nem történt, ugyanakkor ígéretet tettek arra is, hogy belső vizsgálatot indítanak az ügy miatt. (Observator News/Maszol)

„KI AKARTA SZEDETNI” MAGÁBÓL A VAKCINÁT. A fővárosi Szent Pantelimon Kórház sürgősségén megjelent egy fiatal nő, aki a koronavírus elleni oltás eltávolítását kérte a szervezetéből. Mint kiderült, az érintettet a családja rábeszélte, hogy kapja meg az oltást, de később mégis meggondolta magát. Fiorella Mitoiu, a kórház szóvivője elmondta, hogy az érintett személy azzal indokolta a „védőoltás eltávolítására” irányuló kérést, hogy a szérum testébe juttatásával chipet ültettek volna be. Az orvosok megpróbálták elmagyarázni, hogy amit kapott, az nem egy fizikailag jól körülhatárolható dolog, mint pl. egy chip, amit emlegetett, hanem egy szérum, oltóanyag, ami felszívódik a szervezetben. A nő végül azt legalábbis megértette, hogy a vakcinát nem fogják „kiszedni” belőle, így távozott. (Antena3/Transindex)