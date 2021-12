Újjáéledt a régi, múzeumi bazár

A környékbeli kézművesek seregszemléje tulajdonképpen egykoron a Székely Nemzeti Múzeumban tartott karácsonyi vásárok folytatása, melyre immár tizenharmadik alkalommal kerül sor. Az előző évek hagyományához híven az új helyszínen is egyedi, kézműves alkotásokból választhatunk angyalfiát: aromás, gyógynövényből készült teakeveréket, gyümölcspárlatot és szappanokat, az Írisz Házban tevékenykedő, fogyatékkal élők által készített dekoratív gyertyákat. Illatos ajándék gyanánt levendulával töltött állatfigurát ajánlanak, a vidám, színes öltözékbe rejtett állatfigurák és mókás hátizsákok a legkisebbek örömét szolgálják, de kapható egyedi könyvjelző és üdvözlőlap, eredetei tervezés alapján készült bőr irattartó, táskák és más kiegészítők, újrahasznosított üvegből készült mécsestartók, ékszerek és karácsonyfadíszek, egy ódon kofferben kerámiából készült, egyedi díszek is sorakoztak, de szőttesek, tűzzománc, nemez és számos, érdekes technikával készült ékszer, használati tárgy is új gazdára vár.

A kirakodó vásárt koncertek, villámcsődületek teszik színesebbé, szombat délután 4 órától a Pont.Ma ifjúsági egyesület meglepetését láthatják az érdeklődők, míg vasárnap 16 és 18 óra között verselés, dobolás lesz a Learn2drum előadásában. A rendezvény pénteken 18 óráig, szombaton 11-18 óráig, vasárnap pedig 12-18 óráig látogatható.