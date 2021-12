Pofon rózsaszín masnival

Előző írásunk

Are we human or are we dancers? (Emberi lények vagyunk vagy táncosok?) – ez a címe az M Studio Mozgásszínház legújabb előadásának, melynek bemutatóját ma és holnap este 19 órától tartják a Háromszék Táncstúdióban. Rendezője Ioana Marchidan bukaresti koreográfus, előadó, a Linotip Független Kortárs Táncközpont egyik alapító tagja.