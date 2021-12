Nézettségüket növelendő, az adók mindenféle kétes, gyanús alakot hívnak meg műsoraikba, vagy olyanokkal készítenek adásokat, akik szeretnek nagyokat mondani, szerepelni és ha kell, cirkuszozni. És ezek az alakok szereplési lehetőséget kapva népszerűsítik magukat, akárcsak Diana Șoșoacă szenátor asszony, aki annyira radikális, hogy még az aranyos Szövetség a Románok Egyesüléséért (AUR) is kizárta soraiból. Pedig ott ugyancsak bátor alakok gyülekeznek, például aranyszájú vezérük, George Simion, aki nemrég azt mondta egy vidéki akciójukon a fiataloknak, hogy ne szavazzanak a Mentsétek meg Romániát Szövetségre (USR) „mert azok buzik”.

A múlt héten az borzolta a kedélyeket és a tévéképernyőket, hogy az olasz Rai Uno újságírónőinek sikerült hetedhét országra, illetve közelebbről Romániára, Olaszországra (és az unióra) szóló botrányt összehozniuk Șoșoacăval. Az egyik tévés újságíróhölgy, Lucia Goracci nem kezdő a szakmában, húszéves tapasztalattal rendelkezik, de most nálunk olyant tapasztalt, amit talán eddig soha.

Az olasz tévés a járványtagadó Șoșoacătól pont a járványról kezdett érdeklődni, mire a szenátornő azt mondta: „Miféle járvány, hölgyem? Akkor te és ő (a társa) miért nem haltatok meg?” Mire a megkérdezett azt válaszolta: „Azért, mert be vagyok oltva, és maszkot viselek”. Aztán kerekedett egy kis vita, mert Lucia Goracci azt mondta, hogy a román nyelv hasonlít az olaszhoz, amit Șoșoacă kijavított, hogy pont fordítva, az olasz hasonlít a románhoz! A vita folytatódott, elmérgesedett és a szenátor őnagysága kijelentette, hogyha nem tetszenek a feltételek, a tévések akár el is mehetnek. Szó szót követett, majd a tettek mezejére léptek. Volt némi hajba kapás, majd Șoșoacă asszony kihívta a rendőrséget, és nem engedte a tévéseket távozni, míg meg nem érkeztek a rend őrei, hogy rendet teremtsenek. A helyzet egyre fokozódott. Șoșoacă asszony több bűncselekménnyel is megvádolta a tévés stáb tagjait. Itt is „a verekedés úgy kezdődött, hogy a koma visszaütött” tipikus esete forgott fenn. Șoșoacă asszony aztán azt állította, hogy a irodájából különféle dokumentumokat elemeltek el a riporterek, és kábítószer is van náluk. A rendőröknek kötelességük volt finoman megmotozni őket és átvizsgálni csomagjaikat. A vád alaptalannak bizonyult. Az olasz tévéseket tájékoztatták Șoșoacăék (időközben a férje is megjelent) ellenük felhozott vádjairól: a magánélet és munkahely megsértése, és erőszak alkalmazása (ütlegelés stb…), de a „vádlottak” a rendőrségen ezek után sem szándékoztak vallomást tenni, sőt, még kommunikálni sem akartak a rendőrökkel, amíg az olasz konzulátusról nem hívták egy képviselőjüket. Végül aztán a talján tévések feljelentést tettek a bukaresti negyedik kerületi főkapitányságon, a szenátornő és férje ellen is, aki állítólag letépte egyikük maszkját, megütötte és meg is harapta az tévés újságírónő kezét. A harapós, kedves férjet Dumitru Șoșoacăt 60 napos bírósági felügyelet alá helyzeték.

A botrány tovább dagadt, a kivizsgálás tovább folyik. De a férj – védője szerint – hatalmas hibát követett el, mert aprólékosan beszámolt a történtekről. (Remélhetőleg a feleség a szenátor-amazon verzióját mesélte el). A férj védőügyvédje viszont azt mondta, úgy kell eljárni, ahogy az amerikai filmeken látjuk, „soha semmiféle nyilatkozatot nem szabad tenni”, mert azt ugyebár felhasználhatják a delikvens ellen. „A hallgatás joga szent” – állította az ügyvéd, aki bezzeg tudja, hogy mit kell hazudni, hogy a dologból kedvezően kerüljön ki a vádlott.

A botrány szépen alakul, és az ügyben megszólalt a miniszterelnök Nicolae Ciucă, aki azt mondja, hogy elítél mindenféle, az újságírók (tévések) ellen irányuló megfélemlítési akciót vagy azok szabad tájékozódásban való akadályoztatását. Elnökünk, Klaus Iohannis is nyilatkozott a témában, aki abszolút sajnálatosnak (és mostanig elképzelhetetlennek) tartotta az esetet, és vérre menő vizsgálatot kért.

De azért reméljük, hogy vér nem fog folyni.