Színház

BEMUTATÓ AZ M STUDIÓNÁL. Ioana Marchidan bukaresti alkotó jegyzi az M Studio legújabb előadásának koreográfiáját. Az előadás ma 19 órától látható Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Are we human or are we dancers? – erre a kérdésre keresi a választ Ioana Marchidan bukaresti koreográfus, előadó, a LINOTIP Független Kortárs Táncközpont egyik alapító tagja. Az előadás új szintre emeli az M Studio és a LINOTIP közötti együttműködést, amely szeptemberben a LIFT és a Pappa mia produkciók bukaresti vendégjátékával indult.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház e heti műsora: Ivan Viripajev: Illúziók ma 18 órától a kamarateremben; Jógyerekek képeskönyve, junk-opera szerdán 18 órától a nagyteremben; Andrea Gavriliu: Pam param 26-án, vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban. * A Tóték című szilveszteri elő­adás december 31-én 18 órakor kezdődik, hossza három óra. Jegyek már kaphatóak a központi jegyirodában és online a biletmaster.ro jegyértékesítő rendszeren. Az első sorokba 50, a tizedik sortól pedig 40 lejbe kerül egy belépő. A jegyiroda hétfőtől péntekig 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint előadások előtt egy órával van nyitva.

AJÁNDÉKUTALVÁNYOK. A téli ünnepek közeledtével színházi ajándékutalványokat kínál a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház. Az ajándékutalvány a bemutató előadások kivételével a színház minden produkciójára érvényes az idei évadban, tehát június végéig bármikor felhasználható előzetes helyfoglalást követően, melyet személyesen vagy telefonon is megejthetünk. Érdeklődni, előjegyeztetni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház Ha Szent György lehetnék… című legújabb, a Blattner-díjas Vajda Zsuzsanna által rendezett előadását december 22-éig naponta 10 és 12 órától szervezett csoportoknak játssza Sepsiszentgyörgyön a bábszínház stúdiótermében. Szeretettel meghívnak minden ünnepre hangolódó kicsit és nagyot december 24-én, pénteken 17 órától a zenés-maszkos bábjáték megtekintésére a Cimborák Bábszínház stúdiótermében. A belépés díjtalan, viszont a korlátozott férőhely miatt regisztrálni kell a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél.

Zene

Evilági-csodaváró. Az Evilági ünnepi koncertjének gerincét a Csodaváró-dalok adják, amelyek által a karácsonyi történet bontakozik ki. A dalok között úgy csendül fel egy-egy, a témához kapcsolódó evilágis alkotás, hogy egyben összegzi is az együttes elmúlt tíz esztendejét. A koncert december 22-én 19 órától hallható Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház dísztermében. Jegyár: 10 lej.

Tánc

Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban az Átöltözés című produkciót december 27-én, hétfőn 19 órától és 28-án, kedden 19 órától játssza a Háromszék Táncegyüttes. Jegyeket a központi jegyirodában lehet vásárolni hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint előadások előtt egy órával. Telefon: 0267 312 104.

Kiállítás

SZÜNET. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes székházában, a Lábas Házban (Szabadság tér 7. szám) december 24. és január 2. között a látogatás szünetel.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. A kovásznai Kádár László Képtárban 2022. január 31-ig látogatható Bede Kincső fotóművész Három színt ismerek a világon című egyéni kiállítása a járványügyi szabályok betartásával. Jegyár: 4 lej felnőtteknek, 2 lej diákoknak, nyugdíjasoknak. A kiállítás hétfőtől péntekig 11–16 óráig látogatható. Csoportos látogatás esetén hívhatják a 0770 420 087-es telefonszámot.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 17 órától Énekelj! 2. (románul beszélő), 17.30-tól Szellemirtók – Az örökség (magyarul beszélő), 19.30-tól Jutalomjáték (román felirattal), 20 órától Spencer (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált.

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Szentgyónás végezhető ma, szerdán és csütörtökön 15–18 óráig a sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban. Szerdán az esti szentmise után a Magyar Férfidalárda karácsonyi koncertet tart. Csütörtökig lesznek roráte misék reggel 6 órától.

REFORMÁTUS ÜNNEPI ALKALMAK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A szemerjai református templomban csütörtökig mindennap 17 órától bűnbánati istentisztelet lesz, 25-én 9, 11 és 18 órától ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással egybekötve, 26-án 11 és 18 órától, 27-én 11 órától ünnepi istentisztelet. * A belvárosi református templomban esténként 18 órától bűnbánati istentisztelet, december 24-én, szenteste 18 óráról istentisztelet, melyet a gyermekek karácsonyi műsora követ. 25-én 9 és 11 órától lesz úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet, karácsony második és harmadik napján 11 órától tartanak ünnepi istentiszteletet. * A Gyöngyvirág utcai református gyülekezetben bűnbánati, hiterősítő istentiszteleteket tartanak csütörtökig 18 órától. Gyülekezeti közösségben is ünneplik a Megváltó születését, a gyermekek ünnepi köszöntése december 24-én 17 órától kezdődik. Karácsony ünnepén, szombaton 9 és 11 órától istentisztelet és úrvacsora. Szépmezőn 15 órától tartanak ünnepi istentiszteletet úrvacsorával. A gyülekezet ünnepi legátusa Jónás Norbert IV. éves teológiai hallgató. * A Vártemplomban szenteste 18 órától istentiszteletet tartanak (vallásórások műsora), karácsony első napján 10 és 12 órától úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet, 18 órától karácsonyi zenés istentisztelet. Karácsony második és harmadik napján 10 órától kezdődik az istentisztelet.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-

címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Háromszéki sportnaptár készül

A Kovászna Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság a 2022-es esztendő háromszéki sportversenyeinek kalendáriumán dolgozik. Arra kérik a megye területén működő klubokat és egyesületeket, hogy jelezzék a jövő évre betervezett rendezvényeiket, viadalaikat. Beküldési határidő: december 25. Az elektronikus levélben szerepelnie kell a verseny nevének, időpontjának és a sportágnak. E-mail-

cím: djstcovasna@mts.ro. (t)

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensi­blu-Dr. Max (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

SZÜNETEL A FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Háromszéki Szervezete értesíti tagságát és az érdekelteket, hogy a szövetség szokásos pénteki fogadónapja december 18. és január 17. között az ünnepek miatt szünetel.

A BABAHÁZ ünnepi látogatási programja Sepsiszentgyörgyön: december 22-én és 23-án 13–16 óráig, december 24-én 10–13 óráig, december 27-én és 28-án 10–13 óráig. Telefon: 0751 233 763.