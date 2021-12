Elkészült a költségvetés-tervezet

A jövő évi bruttó hazai termék (GDP) várhatóan 1317,3 milliárd lej lesz. Adrian Câciu pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a költségvetés bevételei a GDP 33,4 százalékát teszik ki az idei 32,6-hoz képest, a kiadások pedig a GDP 39,2 százalékát az idei 39,7 után. A tárcavezető szerint ezek az adatok azt mutatják, hogy bevételi és kiadási oldalon egyaránt folytatják a költségvetés konszolidációját.

2022-ben a bruttó átlagbér a kormány becslése szerint eléri a 6095 lejt, a nettó átlagbér a 3775 lejt. Rámutatott, a költségvetés tartalmazza a január 1-től hatályba lépő 10 százalékos nyugdíjemelést is, így 2022-ben a GDP 7,32 százalékát költik a nyugdíjak folyósítására.

A miniszter elismerte, hogy túl rövid ideig volt társadalmi vitán a költségvetés-tervezet, de sietniük kell, hogy a jövő év elején már hatályos legyen az új büdzsé. Közölte: a munkáltatók, dolgozók és a civil szervezetek képviselőit magában foglaló társadalmi egyeztetési tanács kedvezőtlenül véleményezte a költségvetés-tervezetet, de ennek a testületnek az álláspontja konzultatív jellegű, a kormánynak nem muszáj figyelembe vennie azt. Ugyanakkor közölte, hogy a tervezetet kedvezően véleményezte a legfelsőbb védelmi tanács is. A parlamenti képviselők és szenátorok ma nyújthatnak be módosítási javaslatokat a tervezethez, majd csütörtökön a plénumban vitáznak és szavaznak arról a törvényhozók.

Vita

A költségvetés-tervezetről tegnap vita alakult ki a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetői között. Florin Cîțu, a PNL elnöke azt kifogásolta, hogy a tervezet nem teljesíti azt a célt, miszerint a GDP 7 százalékát fordítsák közberuházásokra. A tervezet szerint ugyanis a GDP 6,71 százalékát, 88,4 milliárd lejt költenek erre a célra, miközben a szociáldemokrata pénzügyminiszter pénteken még azt mondta, hogy 92 milliárd lejt, a GDP 7 százalékát költik közberuházásokra. Kifejtette: szó volt arról a koalícióban, hogy a kormánypártok ne nyújtsanak be módosító indítványokat a költségvetésről szóló törvénytervezethez, mert így felgyorsul az elfogadása, ám a PNL csak a későbbiekben dönti el, hogy egyetért-e ezzel a javaslattal. Előbb megvárják, hogy a brüsszeli útja után a miniszterelnök számoljon be a párt parlamenti frakcióinak a költségvetés részleteiről.

Marcel Ciolacu, a PSD elnöke ugyanakkor úgy vélte, hogy nem a tervezetben javasolt összeg a fontos, hanem az, hogy valójában mennyit sikerül a kormánynak közberuházásokra el is költenie. Meggyőződését fejezte ki, hogy 2022 végén a GDP több mint 7 százalékát fordítják erre a célra.

A kormányfő elégedett

Kiegyensúlyozott, felelősségteljes és realista a 2022-es költségvetés – nyilatkozta tegnap Nicolae Ciucă kormányfő a kormányülés elején. Szerinte a jövő évi büdzsé képes lesz kielégíteni a szükséges finanszírozási igényeket, illetve közép és hosszú távon erősíteni a gazdaságot, felhasználva az Európai Unió által biztosított pénzügyi forrásokat. Mint mondta, a költségvetés kidolgozásakor szem előtt tartották a világjárvány és az energiadrágulás okozta nehézségeket, de figyelmet fordítottak a gazdaság fenntartható, egészséges növekedésének biztosítására is. A kormányfő kifejtette: a jövő évi büdzsé alapkoncepciója a stabilitás és kiszámíthatóság, így igyekeznek ösztönözni a beruházásokat és vonzó üzleti célponttá tenni az országot.

„Amint azt megígértük, nem emeljük az adókat, nem fogunk nyomást gyakorolni az üzleti szférára. Fenntartjuk a kkv-kra vonatkozó jelenlegi adózási rendszert, a beruházásokat ösztönző állami támogatások rendszerét és a vállalkozókat segítő valamennyi intézkedést” – fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy a beruházásokra szánt 88,8 milliárd lej kétszerese a 2019-ben

hasonló célra elkülönített forrásoknak.

A szociális intézkedések közül a gyermeknevelési pótlék és a fogyatékkal élők juttatásának növelését, a nyugdíjpont értékének emelését és a kisnyugdíjasoknak szánt juttatást emelte ki a miniszterelnök. A munkaügyi minisztérium költségvetése 6,7 százalékkal nő, továbbá biztosítják a forrásokat az energiaszámlák kompenzálására, valamint a kiszolgáltatott energiafogyasztóknak szánt támogatásokra, a téli hónapokra 5 százalékra csökkentik a távhő áfáját.