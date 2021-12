A három eszközt Sánta Imre református lelkipásztor nyújtotta át a kezdeményezők nevében a diákok, valamint osztályfőnökeik, pedagógusaik jelenlétében.

Az átadást megelőzően röviden ismertette az alap történetét. Az ötlet idős, az Amerikai Egyesült Államokban élő, második generációs magyar barátaival folytatott beszélgetések során jött, hogy magánadományokból olyan pénzkeretet biztosítsanak, melyből diákokat támogassanak, elsősorban olyanokat, akik az önkéntességben járnak élen. Ebből született a Csodaszarvas Alap, melynek kezelését rábízták, mivel támogatóként szeretnének névtelenségben maradni.

Sánta Imre elmondta: a díjakkal ösztönözni szeretnék a diákokat, hogy folytassák az eddigi tevékenységüket, ugyanis a világnak, a társadalomnak nagy szüksége van rájuk és a szolgálatukra. A lelkipásztor szerint a szeretetszolgálatot választó fiatalok Isten szeretetének eszközei, amivel megnyilvánul a világban, hiszen a rászorulóknak, betegeknek, időseknek juttatják el e szeretetet.

Elsőként Simon Helga Boglárka utolsó éves gimnazista vehette át a díját, egy laptopot. A diáklány több mint tíz éve önkéntese a Máltai Szeretetszolgálatnak. Az egyik táblagép boldog tulajdonosa, Gecse-Székely Roland 14 éves, a kollégium nyolcadik osztályos diákja, aki immáron öt éve tevékenykedik a Máltai Szeretetszolgálat keretében. A másik táblagépet Benkő Norbert 15 éves, kilencedikes diák érdemelte ki, aki a Minta Ifjúsági szervezet sepsiszéki elnökeként tevékenykedik.

A díjak átadása során Sánta Imre elmondta: azért esett digitális eszközökre a választásuk, mert a jelenlegi helyzetben, amikor nem tudni, mikor kell újból az online oktatásra visszatérni, mind a laptop, mind a táblagép nagy segítség lehet a diákoknak és a családjuknak. A díjakkal az eddigi kiemelkedő önzetlen segítségüket, szolgálatukat köszönik, értékelik, és remélik, ezek is ösztönzőleg hatnak, hogy ne adják fel a segítségnyújtást a jövőben sem. A díjak, ha tárgyi valójukban nem is, de a szülőknek, pedagógusoknak, nevelőknek is szólnak, akik úgy nevelik a diákokat, hogy azok meghallják Isten belső hívását a szolgálatra – fogalmazott Sánta Imre.