Vasalás könnyedén /X/

Bár manapság egyre kevesebbet vasalsz, és a szárítógép vasaláskönnyítő funkciója is a hasznodra van, néhány ruhadarabot mégis muszáj kezelésbe venned annak érdekében, hogy ne maradjon gyűrött. Az alábbiakban hozunk néhány olyan eszközt, amellyel megkönnyíthető a sokak által utált vasalás!

Amit biztosan ki kell vasalni

A patchwork munkák szemet gyönyörködtetőek, minden darab egyedi és megismételhetetlen. Ám egy foltvarrással készült termék esetében soha nem úszhatod meg a vasalást. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy egy patchworkkel készült darab megalkotása során többet kell vasalni, mint varrni. Egy apró méretű, de annál hatékonyabb, utazóvasalóval azonban könnyű lesz a dolgod.

Egy ilyen modell ugyanúgy gőzölővel ellátott, mint hagyományos méretű társa. Nyaralásra, utazáshoz is magaddal viheted, így ruházatod mindig makulátlan és gyűrődéstől mentes lesz. Speciális formájának köszönhetően kiválóan illeszkedik a kézhez, az erőátvitel pedig tökéletesen megoldott egy ilyen eszköz esetén. A vékony szegélyek és a kis méretű anyagok simításához elengedhetetlen egy ilyen imádnivaló kis vasaló.

Extra tipp: válassz hozzá szilikon hőálló alátétet is, melyet a megtalálhatsz a Butika.hu patchwork varrással kapcsolatos termékei között.

Ha azonban még kisebbet szeretnél, vagy a kézimunka azt kívánja meg, jól jöhet a mini vasaló speciális változata, melynek fejei cserélhetőek. Így ferde pántok vagy különböző, apró részek vasalására, préselésére is alkalmas. Nem kell aggódnod a sérülések miatt sem, hiszen biztonsági borítással rendelkezik, a tárolására pedig külön állvány szolgál.

Kihagyhatatlan kiegészítők vasaláshoz

Ha gyorsan kell kivasalnod valamit, problémát okozhat a vasalóállvány felállítása. Ami ráadásul óriási helyet is foglal. Ekkor jön jól egy vasalóalátét, melyet akár a varrógép mellett is tárolhatsz és szükség esetén rögtön bevetheted. Az alátét kétoldalú, egyik oldala rácsokkal mintázott, másik oldala pedig hővisszaverő felülettel ellátott, mely lehetővé teszi a különösen magas hőmérsékleten történő vasalást.

Az alátét továbbfejlesztett változata már varrógép alátétként is funkcionál, ami azt jelenti, hogy kedvenc masinádat is bátran ráhelyezheted. Sőt, a különböző, varrás során használt eszközök és anyagok (olló, hulladékok) tárolására zsebek, a tű elhelyezésére pedig tűpárna is található rajta.

Gyakran előfordul, hogy a vasaló bekoszolódik, ráég valami, vagy más módon szennyeződik. Ilyenkor sokakban azonnal felmerül az új vasaló vásárlása iránti igény. Ez azonban nem szükséges, létezik ugyanis vasalóstift, mely képes a legmakacsabb lerakódásokkal és a vízkővel is felvenni a harcot. Gyorsan és hatékonyan távolítja el az odaégett részecskéket, hogy aztán a vasaló újra kifogástalanul működhessen.

Foltvarrással bámulatos termékek készíthetőek, ám rengeteg munkával is jár. Ezt megkönnyítendő, érdemes használni a fentiekben említett termékeket. (X)