AJÁNDÉKUTALVÁNYOK. A téli ünnepek közeledtével színházi ajándékutalványokat kínál a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház. Az ajándékutalvány a bemutató előadások kivételével a színház minden produkciójára érvényes az idei évadban, tehát június végéig bármikor felhasználható előzetes helyfoglalást követően, melyet személyesen vagy telefonon is megejthetünk. Érdeklődni, előjegyeztetni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház Ha Szent György lehetnék… című legújabb, a Blattner-díjas Vajda Zsuzsanna által rendezett előadását ma 10 és 12 órától szervezett csoportoknak játssza Sepsiszentgyörgyön a bábszínház stúdiótermében. Szeretettel meghívnak minden ünnepre hangolódó kicsit és nagyot pénteken 17 órától a zenés-maszkos bábjáték megtekintésére a Cimborák Bábszínház stúdiótermébe. A belépés díjtalan, a helyek száma azonban korlátozott, ezért regiszt­rálni kell a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 17 órától Pók­ember: Nincs hazaút (román felirattal), 17.15-től Encanto (magyarul beszélő), 19.15-től West Side Story (román felirattal), 19.45-től Toxikoma (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Tánc

Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban az Átöltözés című produkciót december 27-én, hétfőn 19 órától és 28-án, kedden 19 órától játssza a Háromszék Táncegyüttes. Jegyeket a központi jegyirodában lehet vásárolni hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint előadások előtt egy órával. Telefon: 0267 312 104.

Zene

EVILÁGI CSODAVÁRÓ. Az Evilági ünnepi koncertjének gerincét a Csodaváró-dalok adják, amelyek által a karácsonyi történet bontakozik ki. A koncert ma 19 órától hallható Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház dísztermében. Jegyár: 10 lej.

Kiállítás

EMŰK. Az Erdélyi Művészeti Központban megnyílt IttMást – Romániai magyar művészet 1975–1989 között című kiállítás megtekinthető március 12-éig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

BEDE KINCSŐ Három színt ismerek a világon című kiállítása a budapesti TOBE Gallery és a Kovásznai Művelődési Ház közös szervezésében Kovásznán a Kádár László Képtárban január 31-ig tekinthető meg a járványügyi szabályok betartásával.

SZÜNET. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes székházában, a Lábas Házban (Szabadság tér 7. szám) december 24. és január 2. között a látogatás szünetel.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Szentgyónás végezhető ma és csütörtökön 15–18 óráig a sepsi­szentgyörgyi belvárosi templomban. Ma az esti szentmise után a Magyar Férfidalárda karácsonyi koncertet tart.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Ma 16 órától a sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban betlehemest ad elő a Hófehérke Napközi Otthon Vackor csoportja Szép Kinga és Imre-Noszcsi Ilona óvónők vezetésével.

REFORMÁTUS ÜNNEPI ALKALMAK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A szemerjai református templomban csütörtökig minden nap 17 órától bűnbánati istentisztelet lesz, 25-én 9, 11 és 18 órától ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással egybekötve, 26-án 11 és 18 órától, 27-én 11 órától ünnepi istentisztelet. ♦ A belvárosi református templomban esténként 18 órától bűnbánati istentisztelet, december 24-én, szenteste 18 óráról istentisztelet, melyet a gyermekek karácsonyi műsora követ. 25-én 9 és 11 órától lesz úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet, karácsony második és harmadik napján 11 órától tartanak ünnepi istentiszteletet. ♦ A Gyöngyvirág utcai református gyülekezetben bűnbánati, hiterősítő istentiszteletet tartanak csütörtökig 18 órától. Gyülekezeti közösségben is ünneplik a Megváltó születését, a gyermekek ünnepi köszöntése december 24-én 17 órától kezdődik. Karácsony ünnepén, szombaton 9 és 11 órától istentisztelet és úrvacsora. Szépmezőn 15 órától tartanak ünnepi istentiszteletet úrvacsorával. A gyülekezet ünnepi legátusa Jónás Norbert IV. éves teológiai hallgató. ♦ A Vártemplomban szenteste 18 órától istentiszteletet tartanak (vallásórások műsora), karácsony első napján 10 és 12 órától úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet, 18 órától karácsonyi zenés istentisztelet. Karácsony második és harmadik napján 10 órától kezdődik az istentisztelet.

UNITÁRIUS KARÁCSONYI IS­TENTISZTELETEK. Sepsiszentgyörgyön karácsonykor az úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteleteket élőben is közvetítik a Facebook-oldalon. Az úrvacsoraosztás rendjén a bort kispoharakból veszik majd magukhoz a hívek. A járványügyi helyzetre való tekintettel az úrvacsorát nem áll módjukban házhoz vinni. Alkalmak: 24-én 16 órától szentesti áhítat; istentisztelet 25-én 9, 11 és 18 órától, 26-án 11 órától. Az ünnep első és másodnapján minden istentiszteleti alkalmon úrvacsorával is lehet élni.

SZENTMISÉK CSERNÁTONBAN ÉS KÖRNYÉKÉN. December 24-én 19 órától Felsőcsernátonban, 21 órától Alsócsernátonban; szombaton 9 órától Felsőcsernátonban, 10.30-tól Alsócsernátonban, 12 órától Márkosfalván, 13 órától Dálnokban, 14 órától Albisban; vasárnap 9 órától Felsőcsernátonban és 10.30-tól Alsócsernátonban lesznek szentmisék.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától roráte szentmise Kaplonyból, 6.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 7.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 8.05-től ima a hivatásokért (22.), 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Örvendetes rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.13-tól Ferenc pápa gondolatai a családról, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Háromszéki sportnaptár

A Kovászna Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság készíti a 2022-es esztendő háromszéki sportversenyeinek kalendáriumát. Arra kérik a megye területén működő klubokat és egyesületeket, hogy jelezzék a jövő évre betervezett rendezvényeiket, viadalaikat. Beküldési határidő: december 25. Az elektronikus levélben szerepelnie kell a verseny nevének, időpontjának és a sportágnak. E-mail-cím: djstcovasna@mts.ro. (t)

Röviden

A BABAHÁZ ünnepi látogatási programja Sepsiszentgyörgyön: ma és 23-án 13–16 óráig, december 24-én 10–13 óráig, december 27-én és 28-án 10–13 óráig. Telefon: 0751 233 763.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu-Dr. Max (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.