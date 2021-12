Piac vagy parkolóház?

Döbbenten vették tudomásul hétfő reggel a sepsiszentgyörgyi Szemerja negyed egykori piacán még megmaradt árusok és a vásárlók, hogy december 31-ig véleményezhetik a körzet módosítására vonatkozó előzetes övezeti rendezési tervet, amely a kispiac kerítésére kifüggesztett térkép szerint többek között tartalmazza egy parkolóház felépítését ezen a területen. Lapunkat az árusok értesítették, kérve, hallgassuk meg álláspontjukat. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunk megkeresésére azt mondta, a szemerjai piac helyére valóban emeletes parkolóházat szeretne építtetni a városvezetés, mert erre is nagy igény mutatkozik, de a rendezési tervből fog kiderülni, hogy ez lehetséges-e.

A Szemerja negyedi zöldségpiac átalakítására, felszámolására való törekvés több mint évtizedes. Az önkormányzat korábban azt tervezte, korszerűsíti a lakónegyedi piacokat, majd újabb tervekről lehetett hallani, valahányszor megmozdult valami ebben az ügyben, az érintettek hallatták szavukat. A Szemerja negyedi piacon első lépésben felszámolták a zöldségárus asztalokat, parkolónak adták át a helyet, majd a fabódékat bontották le, maradt két asztal és öt butik.



Kétségbeesett árusok

A legrégebbi, jelenleg is zöldséget árusító piacos Constantin Păncescu, aki huszonhat éve kínálja portékáit, ő az egyetlen, akinek az önkormányzat felajánlott egy új helyet. A két kőasztal egyikén árusít, a másik a Klárika nénié, ő csak tavasztól késő őszig működteti zöldséges pultját. Constantin Păncescut a múlt csütörtökön értesítették: hétfőig, azaz három-négy nap alatt költözzék át új helyére, a Bertis cukrászda mellett felállított asztalhoz. „Hogy költözhetnék oda, hisz ott nincs ahol tárolni az árut, négyféle krónikus betegségem van, nem tudok cipelni és még vécé sincs. Ez az egyetlen jövedelmem, nem adhatom fel, a végén kénytelen leszek költözni” – mondja keserűen a zöldségárus.

Az első butikokat Dombora Hajnal építtette a piacon, egyszerre kettőt. A ruhás bezárt, a zöldséges jelenleg is működik. Mindkettőre fizet területbért, összesen havonta 900 lejt, és évente több mint 600 lejt épületadóként. „Ezelőtt két hónappal lebontották a fabódékat, és belekényszerültem abba, hogy saját költségen bevezettessem az áramot, ami 1500 lejbe került, mert korábban a bódékhoz csatlakoztam. Ez alig fél éve volt, és máris elkergetnek. Huszonegy éve árulok ezen a piacon, nem értek egyet azzal, hogy felszámoljanak.”

A harmadik zöldségárus Zoltáni Barna, ő is sokat fektetett a butikba, tizennyolc év alatt széles vásárlóközönsége alakult ki. „Ide fektettem be az egész fiatalságomat, pénzemet, egyedül vagyok családfenntartó. Amikor csináltatták a butikokat, azt mondták az önkormányzatnál, meg fog változni minden piac, termopán butikok lesznek, az asztalokat felszámolják, korszerűsíteni akarnak. Beletettük minden pénzünket, hogy a butikokat megcsináltassuk, most le akarnak bontani. Ezzel nem értek egyet. Kialakult egy vásárlói kör, az emberek bíznak bennünk, visszajárnak rendszeresen, kialakult egy baráti kapcsolat közöttünk.”

Három éve aláírásokat gyűjtöttek, több mint ezren támogatták aláírásukkal, hogy a piac megmaradjon, úgy vélik, három év alatt az emberek véleménye erről nem változott, hisz visszajárnak azóta is. „Akkor azt mondta az alpolgármester, ha ők figyelembe vennék, hogy az emberek mit akarnak, a város nem fejlődne, ez volt a válasz az ezer aláírásra. Azt is mondta, itt üzlet lesz, mert munkahelyeket kell teremteniük. És a mi munkahelyünkkel mi lesz? És újabban az a terv, hogy parkolóházat építenek ide” – fakadt ki Szórádi Ilona. Övé az egyetlen gyógynövény-szakbolt a Szemerja negyedben, tizenegy év alatt széles vásárlóközönsége alakult ki, ismeri az emberek igényeit, kérésre a legkülönlegesebb termékeket is beszerzi. „Korszerűsítés címén akarnak felszámolni minket, de mi csupán három méter szélességben foglalunk helyet, adót fizetünk, hagyjanak meg, hogy éljünk.”

A két gyermekét egyedül nevelő, virágárudát működtető Incze Zsuzsánna azt mondta, számára azért fontos, hogy itt dolgozhasson, mert itt a gyermekei is vele lehetnek az iskolai tanórák után, illetve vakációban. „Nem tudok máshova menni, mert a gyárba nem vihetem a gyermekeimet magammal, és nincs, akire hagyjam őket. Engem a tanács ne küldjön más munkahelyre, mert nem tudok máshova menni. Itt szerre mindent lebontanak, ezzel elriasztják a vásárlóinkat. Ha tudtam volna, hogy tizenegy évig lehetek csak itt, akkor azt a kicsi pénzt, amit örököltem, nem erre költöttem volna.”

Beszélgetésünk alatt Kövesdi Zsolt is megérkezett, hogy ellenőrizze, estig kitart-e a tej mennyisége az általa működtetett tejautomatában. Naponta átlagban száz liter fogy el, reggeltől késő estig érkeznek a vásárlók. „Szeretném, hogy fennmaradjon a piac, nyolc éve működtetem a tejest, pénzt fektettünk bele, és nehéz lenne elköltözni, mert itt kialakult egy vásárlóközönség. Ideszoktak, jönnek zöldségért és egyúttal tejet is töltenek.”



Ragaszkodnak a piachoz a vásárlók

Nem hagyhattuk el a félig-meddig piac helyszínét anélkül, hogy egy-két vásárlót ne kérdezzünk meg. A süvítő szél ellenére kimozdult otthonról a nyolcvannyolc éves Borka Ferenc, örvend, hogy nem kell messzire mennie, itt megvásárolhatja a zöldséget, betér a gyógynövényboltba, és ha szükséges, a szomszédos élelmiszerüzletben is vásárolhat. „Nem értek egyet azzal, hogy felszámolják a piacot, ez közel van nekünk, és főként az idősek nem tudunk lemenni a központi piacra, itt megtaláljuk, amire szükségünk van.” Biró Csaba a tejautomatához érkezett, azt mondta, negyven éve vásárol ezen a piacon, szeretné, hogy maradjon itt, ami van, ez jó az egész lakóközösségnek. A hetvenkét éves Györbíró Ida elmondta, nehezére esik lemenni a központi piacra, itt mindennel meg van elégedve, a kiszolgálással, a termékekkel, ellenzi, hogy felszámolják a létesítményeket.

Minden bizonnyal még nagyon sokan ragaszkodnak a Szemerja negyedi kispiachoz, főként az idősebbek, akik sem a nagy bevásárlóközpontokba, sem a központi zöldségpiacra nem jutnak el egykönnyen. Az előzetes tervhez hozzá lehet szólni, az észrevételeket december 31-ig fogadják Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala iktatójában, illetve a cristina.caruz@sepsi.ro internetes levélcímen.



Egyelőre rendezési terv készül

A szemerjai piac árusai nagyon rég tudják, hogy el kell onnan költözniük, a butikok tulajdonosaival kötött közterület-foglalási szerződések ideiglenesek – felelte megkeresésünkre Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, hangsúlyozva, hogy az önkormányzat egyelőre csak övezeti városrendezési tervet készíttet, és amíg ez meglesz, mindenki maradhat a helyén.

A termelők asztalait egyébként nem számolják fel, hanem kicsit odébb költöztetik, a Sepsi OSK irodái mögött találtak számukra helyet, a Szemerja negyedi Bertis üzlet szomszédságában, tehát forgalmas helyen – szögezte le az alpolgármester. Ami a butikokat illeti, megérti a tulajdonosokat, de véleménye szerint már amortizálódott a befektetésük, urbanisztikai szempontból pedig nem ezek az építmények a legfontosabbak, amelyek eleve ideiglenesek, és a kapitalizmus kezdeti korszakát tükrözik. Ma azonban másként kellene kereskedelmi tevékenységet folytatni, az önkormányzat nem is ad ki engedélyt újabb butikokra, és nem is fog – közölte. Az elöljáró megerősítette, hogy a szemerjai piac helyére emeletes parkolóházat szeretne a városvezetés építtetni, mert erre is nagy igény mutatkozik, de az a rendezési tervből fog kiderülni, hogy ez lehetséges-e. (demeter)