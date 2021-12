Itt a karácsonyi játékdömping! /X/

Akár szülő vagy, akár nem, te is biztosan számtalan hirdetésbe futottál bele főként ilyenkor karácsony közeledtével, melyek mindenféle színes-szagos játékot kínálnak a gyermekeknek.

Természetesen ilyenkor boldog-boldogtalan hirdet, így nagy eséllyel lehet belefutni olyan játékokba, amik nem csak pusztán silány minőségűek, de ezzel akár a gyermekek életét is veszélyeztethetik a gondtalan vásárlók.

Hogy te és a babád biztosan ne légy az áldozatuk, érdemes a NiKiCa Bababolt tanácsait követned!

Hol vásárolhatok?

Ez talán az első és legfontosabb biztonsági faktor!

A nagy és neves márkák már nem engedhetik meg maguknak, hogy a babákra veszélyes játékot gyártsanak, így te is biztosítva vagy afelől, hogy minőségi játékot szerezhetsz be náluk.

Egy megbízható terméken rajta van a jelölés, hogy megfelel a szabványoknak, az előírásoknak, és azt is feltüntetik, hogy mennyi idős kortól ajánlott a gyermek kezébe adni. Természetesen mindezt magyarul.

Ha a fentieket szem előtt tartod, akkor az első és legfontosabb szempontot, a minőséget máris kipipáltad. De még közel sem tartasz ott, hogy hátradőlj. Tudod már, hogy hol, de még sejtelmed sincs arról, hogy mit!

Minek örül a baba?

Mindenképpen olyan ajándéknak, ami a korának megfelelő. Számtalan ajánlást, leírást lehet olvasni a világhálón is, de tapasztalt eladók is tudnak segíteni abban, hogy milyen irányba indulj el. Természetesen tudsz választani kisebb és nagyobb értékű ajándékot is, ezt igazán csak a pénztárcád határozhatja meg.

A legkisebbeknek az egészen olcsó rágókától, szundikendőtől és csörgőktől kezdve a közepes árkategóriát képviselő játszószőnyegeken, tanulókockákon át a felsőkategóriás hintákig bármit tudsz választani. Fontos, hogy ismerd a baba és a szülők igényeit!

A készségfejlesztő játékok a totyogóknak is kiváló örömet szereznek, és akár a kevésbé aktív babákat is mozgósítani tudják.

Ugyanakkor választhatsz szuperkedves, színes-szagos, spriccelős vízi játékokat is, ha esetleg a fürdés megy nehezebben a baba számára, de akár egy bébikomp is hasznos ajándék lehet. Jóllehet ez utóbbiról megoszlanak a vélemények, csakúgy, mint ahogy például a TV nézésről is, ha mértékkel van használatban, biztosan nem okoz semmilyen fejlődési rendellenességet.

Ha úgy érzed, elveszel a játékforgatagban, keresd a NiKiCa Bababolt játékszakértőit, és garantáltan örömet fogsz szerezni az aprónépnek!

Fontos a kommunikáció!

Akár gyermekesként, akár gyermektelenként vásárolsz játékot barát vagy rokon gyermekének, fontos szem előtt tartani a megfelelő kommunikációt.

Míg a szülők a saját nevelési elveiket és a saját gyermeküket kiválóan ismerik, addig egy kívülálló a sötétben tapogatózik.

Kérdezd hát bátran a szülőket, és fogadd meg a tanácsaikat, már ha örömet szeretnél szerezni az ajándékoddal a gyermeknek! (X)