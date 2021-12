Rehabilitációjának jogerőre emelkedéséről maga a szociáldemokrata politikus számolt be, miután a legfelsőbb bíróság első fokon kimondott határozata ellen nem emelt óvást az ügyészség. „A szenvedés és igazságtalanság egy 16 éves időszaka ért véget, amelyet magam mögött akarok hagyni. Köszönöm családomnak a támogatást. Azt, hogy mit tartogat még számomra a jövő, majd meglátjuk” – írta blogján Năstase anélkül, hogy esetleges közéleti terveit részletezte volna. (MTI)

MÚZEUM LESZ TELEKI PÁL KASTÉLYÁBÓL. Máramaros megye önkormányzata megvásárolta a pribékfalvi Teleki-kastélyt, melynek egykor Teleki Pál magyar miniszterelnök volt a tulajdonosa. A tanács 210 ezer eurót fizetett az épületért a Castel Pribilești Kft.-nek, amelynek tulajdonosa Gerd Alexander Schütz osztrák üzletember. Az 589 négyzetméter belterű ingatlanhoz 6727 négyzetméteres birtok is tartozik, melyen egy 296 négyzetméteres melléképület is áll. A neoreneszánsz kastély födémét már renoválták, de ablakai hiányoznak, vakolata lehullott. Ionel Bogdan tanácselnök elmondta: turisztikai célt szánnak az épületnek, többek között múzeumot is berendeznének benne. Hozzátette: jövőre kezdeményezi a kastély felújítását. A Máramaros megyei Pribékfalva Nagybányától 20 kilométerre nyugatra található, a Szamos partján fekszik. A falunak a 2011-es népszámláláskor 787 lakosa volt, akik közül csupán ketten vallották magukat magyarnak. (MTI)

FOGYNAK A CÉGEK. Az idei év első 11 hónapjában a 2020-as év azonos időszakához képest 5,81 százalékkal nőtt a fizetésképtelenné vált cégek és egyéni vállalkozók (PFA) száma: 5443 fizetésképtelenséget regisztráltak – derül ki a cégbíróság honlapján közzétett adatokból. A legtöbb fizetésképtelenné vált céget és PFA-t Bukarestben regisztrálták, 996-ot, ami 13,47 százalékos csökkenést jelent 2020 január–novemberéhez képest, amikor 1151 vállalkozás ment csődbe. A negatív rangsorban Kolozs megye következik 449 fizetésképtelenséggel (36,47 százalékos növekedés), majd Bihar megye 391 (15,34), Temes megye 280 (2,56) és Iaşi megye 209 (24,4) fizetésképtelenné vált céggel vagy egyéni vállalkozóval. A legkevesebb fizetésképtelenséget Kovászna (17), Hargita (20) és Tulcea (22) megyében regisztrálták. (Agerpres)