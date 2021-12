Nem kímélik pénztárcánkat az ünnepi fogások

Az utóbbi időben tapasztalt áremelkedés majd minden termék esetében visszaköszön a polcokról, legyen szó húsról vagy alapélelmiszerről. Karácsonykor sok családban általában sertéshúsból készül a fő fogás, s lehet az sült vagy töltött káposzta, a hozzávalókért bizony zsebbe kell nyúlni. Sokan a már jól ismert lakónegyedi boltokból szerzik be a húst és húskészítményeket, mi is egy hasonló üzletben térképeztük fel az árakat.

A szép, friss csülök kilója közel 12 lej volt a napokban, a sertéscomb 17,70 lej, a munkahús valamivel olcsóbb, 15,70 lej, a karaj közel 23 lej, a gulyáshús 17, a darálni való pedig 16,80 lej, a friss kolbász kilóját 25,70 lejért adták. Közkedvelt alapanyag a csirkemell is, csont és bőr nélküli változatáért 24 lejt kell fizetni, a levesnek való pulykanyak, illetve szárny ára 14 lej körül mozog, a marha velős csont kilója is 13 lej. A kocsonya hozzávalóit mélyhűtőben találtuk, kilónként hat lejért adták. A töltött káposztához gyakran használt füstölt csülök ára 25 lej, az oldalasért van, ahol ennél is többet kell fizetni, míg a karácsonyi sonka kilóját 34–36 lejért adják, a finomabb füstölt kolbász kilója is 30 lejnél kezdődik. Friss húst ennél olcsóbban a nagyobb áruházakban kapni, ott már az ünnepek előtt és a napokban is jelentős árkedvezménnyel kínálták a sertéshúst a pultoknál.

A búza drágulása a liszt és a péktermékek árán is meglátszik, a lakótelepi boltokban még kapható 3 lej körüli áron finomliszt, de nagyobb áruházláncban közel 5 lejt is elkértek a kalácshoz, süteményekhez való lisztért. A cukor ára 3 lej körül alakul, a napraforgóolaj viszont igencsak drága lett, a nagyobb áruházakban még kapható minőségi termék – igaz, akciósan – 8 lejért, kisebb boltokban viszont 9–11 lej között alakul az ára, a rizs kilójáért típustól függően 5–8 lejt kérnek.

Sütemény nélkül nem ünnep az ünnep, s ha magunk készítjük el a család kedvenceit, biztosan a legfinomabb falatok kerülnek az asztalra, ám a liszt, cukor mellett vajra, margarinra is szükségünk lesz, előbbiből egy húszdekás csomag ára tíz lej körül mozog, míg utóbbi csomagja 3,60–6 lej. A pékségek által kínált bejgli ára 8 lejnél kezdődik (ezért egy fél rudat, azaz körülbelül negyven dekányit adnak), de láttunk 18 lejes címkét is a fél kilós bejglin, míg a cukrászműhelyek ennek kétszereséért ajánlják az illatos diós-mákos tekercset. Fél kiló dióbélért a piacon általában 20 lejt kell fizetni, a mák kilóját 30–34 lejért adják, kisebb, húsz dekás csomagolásban 9–10 lejért kapható.

Az ünnepi húsleveshez való leveszöldség a piaci termelőknél igencsak drága, a murok 5–6 lej, a petrezselyemgyökérért van, aki ennek négyszeresét is elkéri, a zellergumó tíz lej. Olcsóbb gyökérzöldséget kisebb boltokban találtunk, a murkot 2 és 3 lej közötti áron kínálták, a petrezselyem 6–10 lej, a zeller pedig 5–6 lej, a savanyított fejes káposzta ára 6–8 lej között alakul.

Ezek természetesen csak a legfontosabb alapanyagok a családi ünnepi fogásokhoz, de gyümölcs és friss zöldségek, sajtok, felvágottak, valamint kávé, jobbféle bor és üdítő, gyümölcslé is kerül a kosarainkba, s mindent összevetve, igencsak drágának mutatkozik az összkép: pár száz lejt bizonyosan élelemre kell fordítani a családi kasszából.