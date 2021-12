Az óvodás játékok 5 legnépszerűbb kategóriája /X/

A Játékliget ebben a cikkben összegyűjtötte az ovis korosztály legnépszerűbb 5 játék kategóriáját, amiket érdemes beszerezni akár egy csoportszoba berendezéseként, akár otthonra.

Motiváló, biztonságos környezet

* A játék legyen bájos, amit a gyermek könnyen megszeret, és alapanyaga legyen biztonságos.

* Praktikus, ha többféle játékra is használható.

* Az apróbb darabokból álló játékokat, festéket, ragasztót olyan magasságba helyezzük, vagy zárjuk el, amihez nem fér hozzá a csemete.

* Csoportszobák esetében a fiús és lányos játékok aránya fele-fele legyen.

Változatosság

Legyen szó akár az otthoni környezet, akár csoportszoba kialakításáról, tartsuk szem előtt, hogy a gyermeket ebben az életkorban minden érdekli. Hiszen most kezdi el felfedezni a világot, megismeri az összefüggéseket. Otthon könnyebb dolgunk van, hiszen a saját gyermekünk érdeklődési körét ismerve be tudjuk szerezni a számára figyelemfelkeltő, izgalmas játékokat, és ahogy nő, ki tudjuk egészíteni újakkal, vagy le tudjuk cserélni.

Ezzel szemben egy csoportba gyakran vegyes korosztály jár, így sokkal szélesebb skálát kell a játékoknak lefedniük.

Alapkészlet

Jó, ha van az alapkészletünkben építőjáték. Sőt, akár lehet többféle is, pl. fa építőkocka és műanyag, egymásba illeszthető is. Mivel másképp működnek, más módon kell kitalálni egy stabil házikó felépítését. Szívesen kirakózik ez a korosztály, így ezekből is érdemes többfélét tartani. A kisebbeknek a 15-20 darabból álló is bőven elég, a nagyobbaknak a 30-40 darabos jelenti a kihívást. Lányoknak elengedhetetlen a baba, babaház, bölcső, babakonyha, a fiúknak a szerelőkészlet, autópálya, garázs, játékautók.

További játékötlet található fiúknak a Játékliget oldalán, érdemes körülnézni.

A szerepjátékokban való elmélyülést segíti az orvosi táska, az indián felszerelés, a boltos játékhoz különböző gyümölcsök, zöldségek és a pénztárgép. Ezekben a játékokban a gyermek a félelmeit, tapasztalatait könnyedén fel tudja dolgozni, fejlődik a szókincse, kreativitása.

Ha közeledik az óvodáskor vége

A nagycsoportos gyermekeknek hamarosan új fejezet kezdődik az életében, ami sok szempontból hatalmas változásokat hoz. Kevesebb lesz a játék, a szabálytudat kulcsfontosságú szerepet kap. Ezért jó, ha már az ovi utolsó éveiben sokat játszunk vele különböző társasjátékokat, és ahhoz szoktatjuk, hogy ha vesztett is, ne adja fel, mert a következő körben lehet, hogy ő lesz a nyertes, ezzel kitartásra ösztönözhetjük.

A könyv az iskolában már nem csak szórakozást a jelenti. Igyekezzünk minél többet olvasni csemeténknek, nézegessünk, lapozgassunk újságokat, kiadványokat, hogy szeretettel forgassa őket a későbbiekben is. (X)