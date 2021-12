Vasárnap rajtol a síszezon Sugásfürdőn

Jelenleg nagyon jók a körülmények, sikerült hóágyúzással felpótolni a természetes havat, és ha nem lesz erős felmelegedés, akkor megnyitják a síszezont – tudtuk meg Ígyártó Gabriellától, a Sepsiszentgyörgy sportlétesítményeit működtető Sepsi Rekreatív marketing-igazgatójától, aki azt is elmondta: mivel szabad levegőn végzett mozgásról van szó, a pályán nincs szükség védettségi igazolványra, és maszkot is csak a beltéren – a síházban vagy az emeleti vendéglőben – kell viselni. A csobbanó is működik, és nem kell hozzá feltétlenül külön jegyet váltani, a síbérlet megmaradt pontjaival is be lehet lépni egy fürdésre – az épp aktuális járványügyi szabályozás betartásával.