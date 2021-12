KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Ma 17 órakor kezdődik a hittanos gyerekek karácsonyi ünnepsége a sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban, amelyet szentmisével zárnak, utána angyaljárás és az élő betlehem megnyitása, 22 órától ünnepi vigília szentmise. Szombaton és karácsony másodnapján, Szent Család vasárnapján ünnepi miserend lesz. Vasárnap 13 órától elkezdik a házszentelést.

REFORMÁTUS ÜNNEPI ALKALMAK SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A szemerjai református templomban szenteste 17 órától tartják a gyermekek karácsonyi műsorát; 25-én 9, 11 és 18 órától ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással egybekötve, 26-án 11 és 18 órától, 27-én 11 órától ünnepi istentisztelet. ♦ A belvárosi református templomban december 24-én, szenteste 18 óráról istentisztelet, melyet a gyermekek karácsonyi műsora követ. 25-én 9 és 11 órától lesz úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet, karácsony második és harmadik napján 11 órától tartanak ünnepi istentiszteletet. ♦ A Gyöngyvirág utcai református gyülekezetben is ünneplik a Megváltó születését, a gyermekek ünnepi köszöntése ma 17 órától kezdődik. Szombaton 9 és 11 órától istentisztelet és úrvacsora. Szépmezőn 15 órától tartanak ünnepi istentiszteletet úrvacsorával. A gyülekezet ünnepi legátusa Jónás Norbert IV. éves teológiai hallgató. ♦ A Vár­templomban szenteste 18 órától tartanak istentiszteletet (vallásórások műsora), karácsony első napján 10 és 12 órától úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet, 18 órától karácsonyi zenés istentisztelet. Karácsony második és harmadik napján 10 órától kezdődik az istentisztelet.

UNITÁRIUS KARÁCSONYI ISTENTISZTELETEK. Sepsiszentgyörgyön karácsonykor az úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteleteket élőben is közvetítik a Facebook-oldalon. Az úrvacsoraosztás rendjén a bort kis poharakból veszik majd magukhoz a hívek. A járványügyi helyzetre való tekintettel az úrvacsorát nem áll módjukban házhoz vinni. Alkalmak: ma 16 órától szentesti áhítat; istentisztelet 25-én 9, 11 és 18 órától, 26-án 11 órától. Az ünnep első és másodnapján minden istentiszteleti alkalmon úrvacsorával is lehet élni.

SZENTMISÉK CSERNÁTONBAN ÉS KÖRNYÉKÉN. Ma 19 órától Felsőcsernátonban, 21 órától Alsócsernátonban; szombaton 9 órától Felsőcsernátonban, 10.30-tól Alsócsernátonban, 12 órától Márkosfalván, 13 órától Dálnokban, 14 órától Albisban; vasárnap 9 órától Felsőcsernátonban és 10.30-tól Alsócsernátonban lesznek szentmisék.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház Andrea Gavriliu: Pam param című előadását játssza 26-án, vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstú­dióban.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. December 27-én, hétfőn 18 órától Ivan Viripajev Illúziók című művét játsszák a kamarateremben Pálffy Tibor rendezésében. Örkény István Tóték című groteszk játéka Bocsárdi László rendezésében december 29-én, szerdán 19 órától a nagyteremben látható. • A Tóték szilveszteri előadása december 31-én 18 órakor kezdődik, az előadás hossza három óra. Jegyek kaphatóak a központi jegyirodában és online a biletmaster.ro jegyértékesítő rendszeren. Az első sorokba 50, a tizedik sortól 40 lejbe kerül egy belépő.

KOVÁSZNÁN a Kikapcs-olsz! katolikus ifjúsági együttes karácsonyi koncertet tart ma 17 órától a Szent István-templomban, előtte fellépnek a fiatal gitárosok. A koncert végén a gyerekeknek érkezik az angyal.

GYŰJTÉS. Vasárnap Erdély katolikus templomaiban a Családpasztorációs Iroda részére gyűjtenek.

Zene

KARÁCSONYI KONCERTEK. A kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templomban december 26-án, vasárnap 18 órától (a 17 órai szentmise után) fellép a templom felnőtt- és gyermekkórusa, a Tanulók Klubja fúvószenekara Gyergyai Barna karmester vezetésével, valamint Czira Emese, Gáspár István, Vajna Ákos, Biszak Beáta (zongora), Baróti Zenkő, Szász Boróka, Miklós Edina (fuvola), Csíki Dávid, Tóth Rebeka, Keresztessy Panna (gitár), Gergely Zsolt (orgona). A belépés ingyenes. Az adományokkal az orgonakoncert-sorozatot támogatják. * A Bujka énekegyüttes, a Huzavona zenekar és Erdővidék táncosai előadásában vasárnap 19 órától Baróton a kultúrotthonban karácsonyi koncertet tartanak. A helyek száma a járvány miatt korlátozott. Az előadás online élő közvetítésen is megtekinthető.

Kiállítás

MAGMA. Kovács-Vajda Bence és Kusztos Júlia alkotók Facing the River (A folyóval szemben) című interaktív audiovizuális installációját tekintheti meg újra a nagyközönség december 27-én, hétfőn 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben (Szabadság tér 2. szám). Kurátor: Ádi Brigitta. A projekt bemutatóját december 6-án tartották A művészet mindenkié program részeként, mely Sepsiszentgyörgy Városi Tanácsának támogatásával zajlik a Magma alkotási folyamatoknak otthont adó műhelyében. Bővebben: magma.ro.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának hétfői élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető és önkéntes munkatársai fogadják az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzér, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Nagyváradról, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 21.25-től Effata, nyílj meg! – Görgényi Tünde és Bajcsi Tibor műsora, 22 órától Zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

A VigadóArt karácsonyi kisfilmjei

A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház szervezésében a tavalyi kezdeményezés folytatásaként idén is elkészült a VigadóArt karácsonyi sorozata, négy kisfilm. Az első videó 22-én jelent meg a VigadóArt YouTube-csatornáján Mindenek gondviselője címmel; a második, Gyerekhajnal című 23-án; ma 17 órától az Eljött, mert elhittük és 19 órától az Átölel című videó jelenik meg. A karácsonyi sorozat december 24–27. között az Erdélyi Magyar Televízióban is látható.

Röviden

A MULTITRANS RT. sepsiszentgyörgyi autóbuszjáratai ma 19 óráig, szombaton és vasárnap hétvégi programmal (félóránként), hétfőn rendes munka­program szerint közlekednek.

A TEGA karácsonykor és újévkor is a megszokott program szerint szállítja el a hulladékokat. Az ügyfélfogadás ma, illetve december 31-én, pénteken szünetel.

A KÖZÜZEMEK RT. ügyfélszolgálata és pénztára ma, illetve 31-én 12 óráig tart nyitva. A két ünnep között, valamint január első hetében minden tevékenység a szokásos program szerint zajlik.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi Művész mozi hétvégi műsora megtekinthető az arta.cityplex.ro honlapon; pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), vasárnap 10–21 óráig a Sepsi Value üzletkomplexumban található Dr.Max; Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608), hétfőtől a Dózsa György urcai Ambrózia; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) ma és december 27–31. között naponta 9–12 óráig; a Grigore Bălan tábornok úti Fazakas Dental Clinic rendelőben (0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket. Az Oral Care rendelő december 25-én és 26-án, valamint január 1-jén és 2-án zárva tart.