Amerikai ajándék a kishilibi romáknak

Balázs Jenő elmondása szerint 2015-től a Borcsa fivérek nemcsak karácsonykor, hanem más alkalmakkor is segítik a kishilibi roma közösséget, és amikor hazalátogatnak, szeretetvendégséget tartanak több száz személynek.

A roma önkormányzati képviselő – aki rokonai meghívására feleségével és kisfiával együtt két alkalommal is járt az Amerikai Egyesült Államokban – azt is elmondta, hogy nagy öröm és elégtétel számára, ha tud segíteni a kishilibieknek szebbé tenni a karácsonyt, hiszen mélyszegénységben élő családok is laknak Kishilibben. Hálás a Borcsa fivéreknek, akiknek a kishilibi romák sokat köszönhetnek, sokat tanulhattak tőlük, és a vallásnak köszönhetően nincsenek velük etnikai problémák, békésen élnek együtt a magyarokkal.