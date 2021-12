A hatóságok arra számítanak, hogy kevesebb mint három héten belül Romániát is eléri a koronavírus-járvány ötödik hulláma – erről Lucian Bode belügyminiszter beszélt a prefektusokkal tartott tegnapi távértekezleten, melyen Nicolae Ciucă miniszterelnök is részt vett. Közben feszültség keletkezett a koalícióban a COVID-igazolvány bevezetéséről szóló törvény miatt, ugyanis szerda este Klaus Iohannis elnök megbeszélést folytatott a három koalíciós párt vezetőivel és a miniszterelnökkel, melyen felvetette: mégsem kellene kötelezővé tenni a COVID-igazolványt a munkahelyen.

Lucian Bode belügyminiszter maximális készültséget kért a kormány helyi képviselőitől és a kormánynak alárendelt helyi intézményektől, hogy az ország megfelelően reagáljon a járvány ötödik hullámára, melyet minden bizonnyal immár az omikron vírusváltozat fog okozni (tegnap kilenc újabb mintában mutatták ki a koronavírus új mutációját, ezzel immár 25 személynél igazolódott be az omikron variáns Romániában). A vírusváltozat elterjedését az a tény segíti elő, hogy karácsonyra nagy számban térnek haza Nyugat-Európából a vendégmunkások. Lucian Bode hozzátette: jelenleg viszonylagos nyugalmi állapot van az országban, de a szakértők egybecsengő véleménye szerint kevesebb mint három héten belül kezdődik az ötödik hullám, amelyik súlyosabb lesz, mint a negyedik volt.

A stratégiai kommunikációs törzs által tegnap közölt hivatalos adatok szerint szerdán és csütörtökön immár enyhén meghaladta az új fertőzések napi száma az elmúlt két hét átlagát. Míg a korábbi két hétben átlagosan napi 769 új fertőzést jegyeztek, a napi érték csütörtökön 775 volt. A szerdai nap folyamán 37-en haltak meg a kór következtében, míg az elhalálozások kéthetes átlaga 57. A kórházak terheltsége viszont csökkent, jelenleg 2642 koronavírusos beteget kezelnek kórházban, közülük 453-at intenzív osztályon. A vörös zónába sorolt országokból hazatérő vendégmunkások miatt azonban napról napra növekszik a karanténba helyezett személyek száma: míg egy hete 71 ezer személy volt elkülönítésben, a számuk tegnapra meghaladta a 108 ezret.



Elsőkként az új gyógyszerért

Lépéseket tesz az egészségügyi miniszter a Pfizer koronavírus elleni tablettájának beszerzése érdekében: a szaktárca tegnapi közleményében rámutat, kevesebb mint 24 órával azután, hogy az Amerikai Egyesült Államok engedélyezte a Pfizer gyártó Paxlovid nevű koronavírus elleni gyógyszerének használatát, az egészségügyi miniszter lépéseket tett annak érdekében, hogy mielőbb Romániába is jusson a készítményből. Alexandru Rafila csütörtökön megbeszélést folytatott erről a Pfizer képviselőivel.

A Paxlovid egy szájon át szedhető antivirális szer, azoknak a pácienseknek ajánlott, akiknél fennáll a betegség súlyos formáinak kockázata. A klinikai kísérletek adatai szerint a készítmény 90 százalékban hatásos a kórházi ápolás, illetve a halálozás megelőzésében, ha a megbetegedés első napjaiban elkezdik használni.



Egymásnak ellentmondanak

Miután szerdán még azt közölte Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, megállapodás született a koalícióban arról, hogy a COVID-igazolvány munkahelyi bevezetéséről szóló törvényt az év végéig elfogadja a parlament, tegnap Florin Cîţu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke azt mondta, még nem véglegesítette a kormány e jogszabály tervezetét. A szenátusi házelnök a parlamentben elmondta a sajtónak, jelenleg jogászok vizsgálják, hogy az egészségügyi minisztérium által kidolgozott változat kiállná-e az alkotmányosság próbáját, de még nem végeztek az elemzéssel. „Mindenesetre jogszerű, alkotmányos, de eredményes intézkedésekre van szükség. Én fontosnak tartom, hogy a törvény oltakozásra ösztönözze az embereket, ugyanakkor a gazdaság működését se korlátozza” – mondta a liberálisok elnöke.

Emlékeztetett arra, hogy az általa vezetett kormány már korábban bevezette sürgősségi rendelettel a bevásárlóközpontokba vagy vendéglőkbe való belépésre feljogosító zöldigazolványt. A rendelet célja szerinte az oltási kampány serkentése volt. „Meglátjuk, hogy ezen mit lehet javítani. Várjuk a kormány változatát, amit meg fogunk vitatni” – mondta Cîţu.

Előző napi magabiztosságából Marcel Ciolacu is visszavett tegnap, mikor – arról nyilatkozva, hogy a hatóságok soha nem lebegtették meg a kötelező oltás bevezetését, ezért „hazugságokon alapulnak” a kötelező oltás ellen szervezett tüntetések – kijelentette, a legjobbnak Alexandru Rafila egészségügyi miniszternek azt a javaslatát tartja, hogy a fertőzöttségi rátától tegyék függővé a COVID-igazolvány munkahelyi bevezetését. Hangsúlyozta azt is, hogy ellenzi a bizonyos alkalmazotti kategóriák megkülönböztetését, mert ez alkotmányellenes is lenne.



Okafogyott törvény

A COVID-igazolvány bevezetéséről szóló törvény értelmét veszti, ha a munkahelyen nem teszik kötelezővé az okmányt – hívja fel a figyelmet két volt egészségügyi miniszter, Ioana Mihăilă és Vlad Voiculescu a Klaus Iohannis államfőnek intézett nyílt levélben. A két egykori tárcavezető azt írta, maguk is értesültek róla, hogy az elnök “magához rendelte” a koalíció vezetőit, akik e megbeszélés hatására módosítani fognak a COVID-igazolvány bevezetéséről szóló törvény tartalmán. “Ha nem lesz kötelező a COVID-igazovány a munkahelyen, ez a törvény okafogyottá válik” – nyomatékosították a levél aláírói, akik szerint érthetetlen, miért akarja az elnök megfosztani a hatóságokat egy olyan eszköztől, amely nagy segítségükre lehetne a járvány elleni küzdelemben.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikusai hangsúlyozták, az államfőnek nem szabad engednie a parlament épülete előtt a napokban tüntetőknek. „Ön Románia biztonságpolitikájának a vezetője, rendkívül súlyos lenne, ha ilyen könnyen engedne a nyomásnak. Meg kell találnia az erőt, hogy helyesen cselekedjen, azt az erőt, amelyről oly sok európai vezető tanúbizonyságot tett már” – nyomatékosították.

Mihăilă és Voiculescu szerint az államfő számos rossz, politikai indíttatású döntést hozott a járványkezelést illetően, most pedig meg akarja gátolni egy olyan intézkedés bevezetését, amely döntő jelentőségű lehet Románia számára a járvány legyőzésében. A két volt miniszter levelében rámutatott, támogatják a COVID-igazolvány bevezetéséről szóló törvény Alexandru Rafila által szorgalmazott változatát, és arra biztatják az egészségügyi minisztert, hogy ne engedjen az államfő nyomásgyakorlásának.

„Ne ismételje meg a világjárvány harmadik és negyedik hullámának hibáit, amikor ön és Cîţu volt miniszterelnök megtagadtak minden életmentő intézkedést. A hibáikért drágán megfizettek a románok. (...) Ne szövetkezzen az ország szélsőségeseivel. A halottak elnökeként fog bevonulni a történelembe, európai viszonylatban lakosságarányosan a legtöbb halálesetért felelős elnökként, olyan felelőtlen elnökként, aki megtagadta a románoktól a lehetőséget, hogy hamarabb megszabaduljanak ettől a járványtól” – zárta az államfőhöz intézett nyílt levelét Ioana Mihăilă és Vlad Voiculescu.