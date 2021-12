Előző írásunk

Szemmel láthatóan gyarapodik a húsmarhaállomány megyénkben is. Nagyon sokan választják az Aberdeen Angust: ez az egyik legigénytelenebb fajta, akár a legelőn is kibírja a telet, szívesebben tartózkodik a szabad ég alatt, mint széltől, csapadéktól óvott, egyszerű fészerekben. Sok helyen lehet most is szabadban legelő szarvasmarhát látni, erről a szabadtartáshoz tartozó takarmányozási lehetőségről kaptunk érdekes információkat a magro.hu weboldalon.