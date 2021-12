Az idei év még ezen a héten tart… Mint ismert, Románia több mint 29 milliárd euróra jogosult az Európai Unió pénzes dobozából az úgynevezett országos helyreállítási terv (PNRR) keretében. Ez tulajdonképpen a világjárvány miatti gazdasági kieséseket próbálja ellensúlyozni, és nagy lehetőség Románia számára. Többek között mintegy 400 kilométernyi autópályát is ebből a forrásból készülünk megépíteni, amire azért nagy szükség lenne. Csakhogy a pénzes láda kulcsáért nem elég szépen mosolyogni, komoly kötelezettségeket is vállal érte az ország, amit aztán Brüsszelből komolyan számon is fognak kérni. Románia vállalta például, hogy már az idei év végéig 21 célt teljesít a vállaltak közül. Ebből azonban eddig mindössze hatot sikerült véglegesíteni, 15 másik pedig „különböző stádiumokban van”, igaz, az illetékesek szerint mindegyik közelít a végkifejlethez. És hogy mivel mentegetőznek a politikusok? Hát a csaknem 3 hónapig húzódó kormányválsággal. Nem mintha azt nem éppen ők idézték volna elő… A lényeg az, hogy ha nem teljesítjük a vállaltakat, akkor az EU akár vissza is vonhatja a milliárdokat. (Főtér)

A HEGYIMENTŐK NEM ÜNNEPELTEK. Nem pihentek karácsonykor a hegyimentők, mert a hegyekben sokkal rosszabb idő volt, mint a városokban. A Salvamont diszpécserszolgálatához 24 óra alatt 33 hívás futott be, ezek közül a legtöbb – nyolc – Prahova–Buşteni térségéből. Emellett riasztották a hegyimentőket Hunyad, Máramaros, Vâlcea, Brassó, Gorj, Argeş és Hargita megyéből is. Akcióik nyomán 45 személyt helyeztek biztonságba, közülük 13-at kellett kórházba szállítani. A hegyimentőket tanácsokért és a hegyvidéki turisztikai útvonalakkal kapcsolatos információkért is megkeresték. (Agerpres)

JÓ ÜZLET A FEGYVERGYÁRTÁS. Románia egészen komoly bevételekre tesz szert fegyverkereskedelemből, még úgy is, hogy a 2018-as 195 millióról 2020-ban 116 millió euróra esett vissza az ebből származó haszon. Ennek a nagyobbik részét a lőszerek értékesítése adja, de repülőgép-alkatrészeket, kézifegyvereket, valamint katonai hajókat és járműveket is gyárt és értékesít az ország. A legnagyobb ügyfelünk az Amerikai Egyesült Államok, amely a 2018–2020-as időszakban összesen 155 millió euró értékben vásárolt tőlünk, majd következik Izrael 80 millió, Bulgária 57 millió, Pakisztán és Tunézia 24 millió euróval. Ugyancsak a fontosabb felvásárlók közé tartozik Afganisztán, Törökország, Szaúd-Arábia és az Egyesült Királyság. Ha esetleg azon gondolkodott volna így karácsony környékén, hogy miért van a világban ennyi gyűlölködés és háború, a válasz egyszerű: mert a fegyverbiznisz baromi jövedelmező. Az Európai Unió a 2018–2020-as időszakban csak fegyverexportból 90 milliárd eurót zsebelt be. A legnagyobb uniós fegyverexportőr Franciaország, Németország, Spanyolország, Nagy-Britannia és Olaszország. Románia a tagállamok között a 14. helyen áll ilyen szempontból Portugália és Dánia között. (Főtér)