Zsúfolt napok a zágoni katolikusoknál

Zajlott az élet az elmúlt időszakban a zágoni katolikus közösségben. A forgatag az adventi vásárra való készülődéssel kezdődött, aztán az elmúlt héten minden napra jutott egy-egy esemény. Nemcsak katolikusok vettek részt ezeken, jelen voltak reformátusok is, és ami a legfontosabb, sok, nagyon sok gyerek, fiatal – tudtuk meg Mihály Imrétől, a Kisboldogasszony-plébánia papjától.

A papolci filiában kedden tartották a betlehemes játékot, a szereplők a helyi általános iskola tanulói voltak. Másnap, szerdán, karácsonyt megelőző előadáson a zágoni óvodások mutatkoztak be a katolikus templomban betlehemes játékkal, ünnepi műsorral. A nagycsoportosokat Elekes Judit vezette, a kis- és középcsoportosokat Kis Ilona, illetve Crețui Zsuzsa óvónő. A gyerekek kisebb ajándékcsomagokat kaptak az angyaltól – a mintegy százötven csomagból jutott a filiák kicsinyeinek is.

Csütörtökön brassói vendégek érkeztek a katolikus templomba. A 15. számú Általános Iskola tizenhét fős amatőr színjátszó csoportja Charles Dickens Karácsonyi éj című darabjával örvendeztette meg az összegyűlt nagyérdeműt. Az előadást szeretetvendégség követte a gyülekezeti teremben.

Karácsony estéjén „nyitott” az élő állatokkal tarkított betlehemi jászol – ez január harmadikáig látogatható. Építését Rab Imre Dindi vezette, segítségben nem volt hiánya. A birkák Kiss Gusztáv, a szamarak Vajda Botond gazdaságából érkeztek. A szentesti misére kilenc órakor került sor, ezt nagyobb fiatalok misztériumjátéka nyitotta meg. Ez alkalommal mutatkozott be a fiatalokból, idősebbekből frissen összeállt énekcsoport. Több mint egy hónapon át tanulták, próbálták az énekeket Bokor Temessy Emma vezetésével. A szentestét követően az első és második ünnepi miséken is felléptek. Szombaton a karácsonyi ünnepi szentmisére került sor, másnap, a Szent Család vasárnapján a családokért imádkoztak.

Az év végi hálaadó szentmisén is lesz újdonság. Szimbolikus módon tizenkét gyertyát gyújtanak – az év tizenkét hónapjához igazodva –, és minden meggyújtott gyertyának lesz célközönsége is. Így például a ministránsokért, családokért, diákokért, papságért, betegekért, szülőkért, elhunytakért gyújtanak egy-egy gyertyát – tudtuk meg Mihály Imre plébánostól. Összegzésként azt is elmondta: a járvány miatt a köztéri események elmaradtak, de fontosnak érezte, hogy egyházi történések keretében megnyilvánulhasson a karácsony lényege, erősödhessen az összefogás, az összetartás, az egymáson való segítés szükségességének keresztényi tudata.