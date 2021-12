Kevesen korcsolyáznak az idei szezonban

Az edzések miatt a jégpályán a nagyközönség csak hétvégéken korcsolyázhat, pénteken 19–21, szombaton és vasárnap pedig 11–13, valamint 19–21 óra között. Az igazgatónő szerint mintegy száz-százötven személy szokott lenni a pályán egy turnusban, ami kevésnek számít a régebbi hétvégi alkalmakhoz viszonyítva, de a mostani korlátozások mellett is ennél jóval több korcsolyázót tudnának fogadni. Akár a többszörösét is ennek a számnak. A korábbi hétvégén az ünnep miatt még kevesebb érdeklődő volt, karácsony első napján nem is nyitottak. A most következő hétvégén sem nyitnak: december 31-én és január elsején, pénteken és szombaton is zárva tartanak.

A járványügyi rendelkezések értelmében a belépéshez minden 12 évnél idősebb személynek zöldigazolvány szükséges. 12 éven aluliak számára semmilyen járványügyi igazolás nem kell.

A felnőtt jegy 18, a kedvezményes jegy (18 év alatt és 60 év felett) pedig 12 lejbe kerül egy alkalomra (két órára). A sepsiszentgyörgyiek ötvenszázalékos kedvezményben részesülhetnek. A kedvezmény igényléséhez januártól már szükség lesz a Sepsi Kártyára, mely a városi strandra, az uszodába, a Sugás Spa-ba és a sóbarlangba, a sugásfürdői sípályákra és a majdani központi jégpályára is kedvezményes belépést biztosít.

Mindazoknak, akik igényelni szeretnék ezt a kártyát, ideiglenes vagy állandó sepsiszentgyörgyi lakcímmel kell rendelkezniük, az igénylőlapot pedig – amely tartalmaz egy nyilatkozatot is, miszerint nincs tartozásuk a helyi költségvetés felé –, a secretariat@rekreativ.club címre kell elküldeni. Továbbá mellékelni kell a személyi igazolvány vagy az érvényes diákigazolvány másolatát és a kérelmező fényképét. A Sepsi Kártyát más településekről származó, de Sepsiszentgyörgyön tanuló diákok is igénybe vehetik. A papíralapú kéréseket személyesen a Sepsi ReKreativ irodájában a Sepsi Arénában vagy Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati, tájékoztatási és iktatóirodájában lehet igényelni, de a kérés online is letölthető a Sepsi ReKreatív vagy a Polgármesteri Hivatal honlapjáról. A kártyák kiállítási ideje általában egy-két nap, de az utóbbi időszakban több igénylés érkezett, így elképzelhető, hogy ezek elkészítése több napot is igénybe vesz majd.

Lehet korcsolyát bérelni és korcsolyafenést is vállalnak a pálya mellett, a bérlés és a fenés is 15 lejbe kerül. Már 27-es számú korcsolya is bérelhető, tehát a legkisebbek is kipróbálhatják a jégen való csúszkálást, a nekik készült járókeretek használata ingyenes. A legnagyobb bérelhető korcsolya 45-ös. Jégóra foglaláshoz a 0731 791 761-es telefonszámot kell felhívni.

Kérdésünkre, hogy a korábbi években milyen volt a fedett korcsolyapálya programja, Bartók Gabriella elmondta, hogy tavaly is csak hétvégén voltak nyitva, de a járvány miatt pár hétvége után kénytelen voltak bezárni. 2019-ben szerdán is nyitva volt a pálya a nagyközönség előtt, de a sok edzés miatt most nem tudtak hasonló programot kialakítani.