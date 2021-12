Az eltűnés dalai

Veszélyeztetett ausztráliai madarak hangjaiból összeállított album áll az ország sikerlistáinak élén. Közösségi összefogás révén a kihalófélben lévő kis énekesek több elismert sztárt is maguk mögé utasítottak, köztük az Abbát, The Weekndet, Michael Bublét és Mariah Carey-t is.