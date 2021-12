Egységes lesz a közalkalmazottak jogállása

Elfogadta a kormány azt a sürgősségi rendeletet, amelynek értelmében a közalkalmazottak jogállása egységes lesz. A javaslatot a fejlesztési és közigazgatási minisztérium dolgozta ki és nyújtotta be – tudatja az RMDSZ.

A sürgősségi kormányrendelet a hatályos közigazgatási törvénykönyvet módosítja, és bizonyos katonai, illetve belügyi közalkalmazottak kivételével megszünteti a speciális közalkalmazotti státuszt. Cseke Attila fejlesztési miniszter elmondta: a módosításra, amelyet a közigazgatási törvénykönyv is előír, azért volt szükség, mert a hatályos rendelkezések értelmében páldául az önkormányzatnál alkalmazott helyi rendőr is speciális közalkalmazotti státuszt töltött be, ami gondot okozott egy versenyvizsga esetén vagy egy későbbi alkalmazáskor. A jogszabály elfogadására csak azt követően kerülhetett sor, hogy beiktatták az új kabinetet, amelynek joga van sürgősségi kormányrendeleteket elfogadni – szögezte le a miniszter.