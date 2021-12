Magyarországon hatmillió fölötti a beoltottak száma

A kormányzati portálon azt írták: a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 097 628, az aktív fertőzöttek száma pedig 113 057-re csökkent. Kórházban 3854 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 357-en vannak lélegeztetőgépen. Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed, eddig 68 omikron esetet igazoltak, ezért továbbra is az oltás felvételére kérik az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat. Hozzátették: az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással. Továbbra is biztosított a lehetőség az oltás mielőbbi beadatására. A kiemelt kórházi oltópontokon az ünnepek alatt is van lehetőség akár első, akár megerősítő oltásra előzetes időpontfoglalással – írták.

Kiemelték: az eddigi oltási akciók sikerére és az omikron vírusvariáns magyarországi megjelenésére tekintettel januárban több oltási akció is lesz a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben, amikor ismét előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet majd kérni az oltást. Közölték: folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpontfoglaló az 5–11 éves gyermekek oltásához is. Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik az elmúlt napokban hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket, és regisztrációjukat már érvényesítették. A szülő a házi gyermekorvosnál is jelezheti, hogy szeretné gyermekét beoltatni. Minden 5–11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri. Akut, lázas betegség esetén az oltás ellenjavalt. A kórházi oltópontok mellett a vakcinát igénylő házi gyermekorvosok is oltanak.