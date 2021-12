Háborúba fegyver nélkül?

A megfogalmazott célokkal csak egyetérteni lehet, és a felsorolt döntések is észszerűbb, szakmailag megalapozottabb megközelítésről tanúskodnak a járványkezelésben. Az antivirális gyógyszerek jó időben való beszerzése, a tesztelési lehetőségek és a járóbeteg-ellátás bővítése, az intenzív osztályoknak juttatott költségvetés növelése, felvilágosítási kampány indítása az oltásokról, valamint az otthoni elkülönítésben levők esetében a karanténidőszak csökkentése mind olyan intézkedés, amely a lakosság szemében is logikusnak, észszerűnek és elfogadhatónak tűnhet. A kéthetes karanténtól való félelem például az utóbbi időszakban komoly visszatartó tényező volt a tesztelési hajlandóságban, de az orvosi ellátás igénybe vételében is, a bezártságtól ódzkodva sokan a tünetek megjelenésekor sem végeztek tesztet – emiatt sokan úgy estek át a betegségen, hogy semmilyen nyilvántartásban nem szerepelnek.

Ugyanakkor azonban a lakosság alacsony átoltottsága és az eddigi variánsokhoz képest sokkal gyorsabban terjedő omikron dominánssá válása aggodalomra ad okot – hívta fel a figyelmet Alexandru Rafila és Adriana Pistol. A szakemberek arra számítanak, hogy a negyedik hullámhoz képest is sokkal gyorsabban fut majd fel az új esetek száma, és ez akkor is leterheli az egészségügyi rendszert, ha bebizonyosodni látszik, hogy az omikronnal való fertőződés esetén a súlyos betegség kialakulása és a kórházba kerülés esélye kisebb. Éppen ezért Alexandru Rafila nem is rejtette véka alá csalódottságát, hogy a járványkezelésben hatékony fegyvernek számító, a védettségi igazolvány munkahelyi bevezetéséről szóló törvényt máig sem sikerült elfogadni. Mint ismert, az erről szóló jogszabályt előbb a liberálisok terjesztették a parlament elé, elfogadását pedig a szociáldemokraták akadályozták, aztán utóbbiak saját tervezettel rukkoltak elő, amit viszont a liberálisok tartottak elfogadhatatlannak, míg végül – sajtóértesülések szerint a heves tiltakozásoktól tartó Klaus Iohannis utasítására – a kérdés le is került a koalíció napirendjéről.

Hogy a jogszabály lakossági elutasítottsága magas, afelől nincs kétség, de az sem vet túl jó fényt a jelenleg kétharmados parlamenti többséggel rendelkező koalícióra, hogy nem merik felvállalni egy olyan törvény elfogadását, amely saját miniszterük és a szakértők szerint is hatékony lehet a járvány kezelésében, és hozzájárulhat a megfogalmazott célok eléréséhez, éspedig hogy ne legyen óriási gazdasági károkkal járó országos lezárás, működjenek az iskolák, és minél kevesebben hunyjanak el. E gyávaság sajnos nem csak a járványkezelésben üthet vissza, de életünk minden területére kihat, hiszen katasztrofális az üzenete annak, ha a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező koalíció meghátrál az AUR és más hasonló hőbörgők előtt.