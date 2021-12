A Bocsárdi László által rendezett szilveszteri előadás ma 18 órakor kezdődik, hossza három óra. Jegyek kaphatóak a központi jegyirodában és online a biletmaster.ro jegyértékesítő

rendszeren. Az első sorokba 50, a tizedik sortól 40 lejbe kerül egy belépő.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Claude Magnier: Oscar című darabját Kolcsár József rendezésében ma 18 órától játssza az Udvartér Teátrum a Vigadó Művelődési Ház nagytermében. Következő előadások: január 3-án és 4-én 19 órától. Jegyár: 25 lej, szilvesztereste: 50 lej.

Képernyő

BRASSAI TV. Az Erdély TV-ben ma 8 órától és kedden 9.30-kor, az RTT-n vasárnap 9 órától, hétfőn 8 órától és kedden 22 órától: Lapszemle. Köszöntőköszönő. Kapcsolattartó: Nagy Botond rendező. Boricajárás Zajzonban (2005). Zene.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának hétfői élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető és önkéntes munkatársai fogadják az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzér, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Újszentesről, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 22 órától Zsolozsma –

kompletórium. Honlap: maria­radio.ro.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 18 órától év végi hálaadó szentmisét ünnepelnek, 21 órától virrasztás lesz az altemplomban az Élet a Lélekben közösség szervezésében, 23.45-től a templomban hálát adnak az elmúlt évért és imádságban köszöntik az új esztendőt. Január 1-jén, szombaton 11 és 18 órától, vasárnap 9, 11 és 18 órától kezdődnek a szentmisék.

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban ma 18 órától tartják a hálaadó szentmisét és az év végi beszámolót. Szilveszter éjszakáján 23.45-től nyitva lesz a templom, ha valaki éjfélkor szeretne a templomban imádkozni, de közös, vezetett szertartás nem lesz. Szombaton vasárnapi miserend lesz: 8, 10, 12 és 18 órától kezdődnek a szentmisék.

A SZEMERJAI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN Sepsiszentgyörgyön ma 18 órától óévi istentisztelet, január 1-jén 11 órától újévi istentiszteletet tartanak.

Kisvonattal Sugásfürdőre

Változás történt a Sepsi Tour kisvonat sugásfürdői járatának menetrendjében. A megnövekedett utasszám miatt a fel- és leszállás, valamint a jegyváltás ideje is meghosszabodott, ezért csütörtöktől a Sugásfürdő felé közlekedő turistavonat menetrendjének időpontjai a következők szerint változnak: indulás 11, 13 és 15 órakor a Borvíz utcából, a Vártemplom melletti parkolóból, visszafelé pedig 12, 14 és 16 órakor. A városi járat időpontjai nem változtak. Jegy a helyszínen váltható, gyermekeknek 3, felnőtteknek pedig 5 lejbe kerül. A téli sportok kedvelői ugyanakkor továbbra is igénybe vehetik a Multi-Trans sugásfürdői menetrend szerinti járatait, ezek keddtől vasárnapig 10 órakor indulnak a Lábas Ház előtti megállóból.

A kalandvonat a téli vakáció­ban a városban is közlekedik, az érdeklődők 17 és 19 óra között szállhatnak fel rá a Bod Péter Megyei Könyvtár előtt, ahonnan a járatok minden órában kétszer, félkor és egészkor indulnak. A városi körutazás ára gyermekeknek 3, felnőtteknek 5 lejbe kerül. Hétfőn és kedden, illetve január 1-jén és 2-án a kisvonat nem

közlekedik.

Oltóközpontok programja

A Kovászna megyei oltóközpontok programja: Baróton ma, 1-jén és 2-án; Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Bodzafordulón 1-jén és 2-án zárva tartanak. • Más napokon a megszokott program szerint dolgoznak: Sepsiszentgyörgyön 9–13, Kézdivásárhelyen 8–14, Kovásznán 15–21, Baróton 8–14, Bodzafordulón 14–20 óráig.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György urcai Ambrózia II., hétfőtől a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) ma 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket, január 1-jén és 2-án zárva tartanak.

Röviden

SZÜNETEL A FOGADÓNAP. A Volt Politikai Foglyok Háromszéki Szervezete értesíti tagságát és az érdekelteket, hogy a szövetség szokásos pénteki fogadónapja január 17-ig az ünnepek miatt szünetel.

AUTÓBUSZJÁRATOK. A Multi­trans Rt. értesíti utasait, hogy Sepsiszentgyörgyön ma 19 óráig közlekednek az autóbuszok, és január 1-jén 13 órától lehet igénybe venni a városi járatokat. Szombaton nem lesznek járatok Sugásfürdőre, vasárnap már igen.

A TEGA újévkor is a megszokott program szerint szállítja el a hulladékokat. Az ügyfélfogadás ma szünetel.

A KÖZÜZEMEK RT. ügyfélszolgálata és pénztára ma 12 óráig tart nyitva. A két ünnep között, valamint január első hetében minden tevékenység a szokásos program szerint zajlik.

KIJÓZANÍTÓ TÚRA. A háromszéki EKE január 2-án tartja hagyományos kijózanító túráját a következő útvonalon: stadion, Biróné pusztája, Erős-oldal, Honvéd-kút (újév-köszöntő), Gyertyános-kút (bográcsgu­lyás), Görgő, Sugásfürdő, Sepsiszentgyörgy. Indulás 8 órakor. Ne felejtsék otthon a jókedvet és a bográcsba valót. Túravezető Vasile Păun (Palika) és Dukrét Lajos.

A MŰVÉSZ MOZI Sepsiszentgyörgyön január 2-áig zárva tart.