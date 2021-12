Következő írásunk

Szacsvát mintha más településekkel együtt kifelejtették volna a székely lustrákból, csak az 1567-es összeírásban említik, holott sokkal régebbi település, erről beszél műemlék templomának a lovagkirályt ábrázoló falfestménye, melynek éppen restaurálására készülnek, de ezt sugallja az erdőrengetegben meghúzódó Szacsva vára is, melyről – úgy lehet, nem ok nélkül – kevesebbet mesél a régészeti irodalom. Édes anyanyelvünket beszélő lakói szebbnél szebb helynevekkel népesítették be a bodzai előhegyek gerinceit-lankáit, és kincsként őriznek egy-egy régi történetet, regét. De nemcsak a múlt emlékezetes itt, hanem a jelen is: vadaskert működik a Szacsva-patak forrásvidékén, új vadászvendéglátó egység épült, melyek miatt az isten háta mögötti falucska neve Nyugat-Európáig is eljutott.