Olaszország megközelítette a napi százezres esetszámot

A késő esti órákban befejezett ülésén a kormány módosította azokat a karanténelőírásokat, amelyek az igazolt fertőzöttekkel kapcsolatba került, de tünetmentes emberekre vonatkoznak. Azoknak, akik két oltást kaptak, de a második óta több mint 120 nap telt el, hét helyett öt napig kell karanténban lenniük, ha fertőzött emberrel találkoztak. Az időszak végén negatív tesztet kell felmutatniuk. Újdonság, hogy azoknak, akik a második dózist kevesebb mint 120 napja, illetve a harmadik vagy emlékeztető oltást négy hónapon belül kapták meg, nem kell karanténba vonulniuk, de öt nap elteltével teszteltetniük kell magukat. Elegendő lesz az antigén gyorsteszt is az eddig előírt PCR-teszt helyett. Az oltás nélküli emberek karanténidőszaka tíz nap marad.

A karanténszabályok módosítását a tartományok kezdeményezték, és az egészségügyi hatóságok már szerda délután támogatásukról biztosították az enyhítéseket. Az országba külföldről beutazókra a korábban bevezetett szabályok maradnak érvényben, vagyis az EU-tagállamokból érkező oltatlanokra öt nap, az unión kívülről érkező oltatlanokra pedig tíz nap karantén vár.

A szabályok módosítására azért volt szükség, mert az omikron vírusvariáns terjedésével a fertőzöttekkel kapcsolatba kerültek közül több mint 2,5 millióan vannak karanténban, és a becslések szerint számuk az új év első hetében elérheti a tízmilliót. A legtöbb beteget és a legtöbb karanténban tartózkodót számon tartó Lombardiában a helyi vasúti társaság dolgozóinak 12 százaléka hiányzik munkahelyéről, ami napi száz vonat kieséséhez vezetett. Toszkánában a napi 770 helyi vonatjáratból 95-öt autóbuszokkal helyettesítettek. Akadozik a Vezúv körül haladó nápolyi vasút működése is.

Az oltás nélküli emberekkel szembeni újabb szigorítás, hogy január 10-étől kizárólag oltottsági igazolással lehet tömegközlekedési eszközre szállni, tehát az oltást eddig kiváltó tesztelés lehetősége megszűnik. Ugyanígy oltottság kell a vendéglátóhelyek külső terein való fogyasztáshoz, a sífelvonók használatához, az uszodák és edzőtermek látogatásához, a szabadtéri csoportsportoláshoz, valamint a kulturális intézményekbe való belépéshez.

Korlátozások Franciaországban

Franciaország a jövő héttől további korlátozásokat vezet be a koronavírus-járvány miatt, miközben napok óta rekordokat dönt a naponta diagnosztizált új fertőzöttek száma, kedden már meghaladta a 200 ezret. Franciaországban – az egészségügyi minisztérium adatai szerint – az elmúlt 24 órában a járvány tavalyi kitörése óta a legtöbb, 208 ezer új fertőzést diagnosztizálták.

„Másodpercenként két új beteget regisztrálnak” – mondta Olivier Véran miniszter egy parlamenti meghallgatáson. Hozzátette: ez francia és európai rekord is egyben. „Ilyen helyzetben még soha nem voltunk” – fogalmazott Véran, és arra figyelmeztetett, hogy januártól akár napi 250 ezer új fertőzéssel is számolni kell.

A francia kormány a hét elején új törvénytervezetet fogadott el, amely oltási igazolást kíván bevezetni a karanténintézkedések helyett. Az új tervet Jean Castex miniszterelnök és Olivier Véran miniszter jelentette be. Ennek értelmében jövő hétfőtől legalább három héten át ismét korlátozzák a nagyszabású rendezvényeket, megtiltják a közönség előtt tartott koncerteket, valamint az étel- és italfogyasztást a mozikban, színházakban és a tömegközlekedésen.

A kormány egyelőre nem tervez kijárási tilalmat az anyaországban, az éttermeket és a bárokat sem kívánja lezáratni. A tanítás is újraindul az iskolákban, a tervek szerint január 3-án. A képviselőházi meghallgatáson Véran védelmébe vette a kormány tervét, amely szerint csak azok mehetnének étterembe, moziba, színházba, múzeumba és sporteseményre, akik az oltás valamennyi adagját megkapták. Az újbóli lezárások helyett a kormány így kívánja csökkenteni a gyorsan terjedő omikron variáns miatti nyomást az amúgy is túlterhelt kórházakra – mondta a politikus.

A francia kórházakban már a delta variáns miatt is aggasztó a helyzet – fejtette ki Véran, aki szerint várhatóan az omikron még tovább nehezíti a kórházak helyzetét. A miniszter figyelmeztette az oltatlanokat: ezúttal kevés az esélyük, hogy megússzák a fertőzést, a vírus ugyanis nagyon gyorsan terjed. Franciaországban a lakosság 77 százalékát oltották be, és felgyorsították az emlékeztető oltások beadását is, de több mint 4 millió felnőtt továbbra is oltatlan. Párizs utcáin péntektől kötelező lesz az arcmaszk viselése – jelentették be szerdán a helyi hatóságok. „A szabály be nem tartása 135 eurós büntetést von maga után” – áll a hatóságok közleményében. A maszk viselése eddig is kötelező volt egész Franciaországban a középületekben és a tömegközlekedésben.

Fertőzések üdülőhajókon

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) a floridai egészségügyi hatóságokkal együtt az üdülőhajókon viharos gyorsasággal terjedő koronavírus-fertőzéseket vizsgálja – jelentette be a CDC.

A szervezet 86 üdülőhajót vizsgál, miután a fedélzetükön az új típusú koronavírus okozta COVID-19 megbetegedések történtek. Az eddigi vizsgálatokból az derült ki, hogy a koronavírus új változata, az omikron variáns fertőzött mindenütt. A CDC fertőző gócpontokként tartja számon e hajókat. „Sok ember mozog rajtuk, és nagy valószínűséggel közeli kontaktusba is kerülnek egymással” – fogalmazott honlapján a járványügyi központ.

A vizsgált és karanténba helyezett hajók között vannak a legnagyobb és legnevesebb üdülőhajó-társaságok, köztük a Royal Caribbean, a Carnival vagy a Norwegian hajói. A Miami Herald lap arról számolt be, hogy a Royal Caribbean egyik, Miamiból indult hajóját Arubában nem engedték kikötni, így az visszafordult a floridai Miamiba. A hajó teljes legénysége oltott volt, de valamennyiüknél kimutatták a vírus omikron variánsát. Ezek az üdülőhajók többemeletesek és általában két-háromezer utassal a fedélzetükön tesznek körutazásokat. Ezek az utazások idén júniusban indultak újra, miután a járvány miatt egy esztendeig szüneteltek.