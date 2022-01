The Tiger Lillies, Phelim McDermott, Julian Crouch: Jógyerekek képeskönyve – junk-opera (rendező: Hegymegi Máté, korhatár: 16+) a nagyteremben 7-én, pénteken 19 órától, 9-én, vasárnap 19 órától és 13-án, csütörtökön 19 órától; Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Kártyások (rendező: Zakariás Zalán) a kamarateremben 12-én, szerdán 19 órától, 14-én, pénteken 19 órától és 20-án, csütörtökön 19 órától; Kaisers TV, Ungarn (rendező: Porogi Dorka, korhatár: 14+) a kamarateremben 27-én, csütörtökön 19 órától, 29-én, szombaton 19 órától és 30-án, vasárnap 19 órától.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház januári eladásai a Háromszék Táncstúdióban: Are we human or are we dancers? (rendező-koreográfus: Ioana Mar­chidan) 8-án, szombaton 19 órától; Pappa mia! (rendező-koreográfus: Fehér Ferenc) 15-én, szombaton 19 órától; Pam param (koncepció, koreográfia: Andrea Gavriliu) 23-án, vasárnap 19 órától; LIFT (rendező-koreográfus: Fehér Ferenc, korhatár: 14+) 30-án, vasárnap 19 órától.

UDVARTÉR TEÁTRUM. A kézdivásárhelyi magyar színház a Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 19 órától Claude Magnier: Oscar című darabját játssza, rendező: Kolcsár József. Jegyár: 25 lej.

ANDREI MUREșANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház januári műsorterve: Elise Wilk Eltűnések című művének bemutatója (Cristian Ban rendezésében) 14-én, pénteken 19 órától, majd 28-án, pénteken 19 órától; 22-én, szombaton 19 órától III. Richárd Eugen Gyemant rendezésében; 23-án, vasárnap 19 órától bemutató: #acedesiguranță Bobi Pricop rendezésében (öt színház koprodukciója a fiatalok TikTokos életéről, a nézőtéren legfeljebb 14 néző foglalhat helyet); 25-én, kedden 19 órától Két élő halott Alexandru Dabija rendezésében, Vasile Alecsandri szövege alapján. Az előadásokra a belépés az érvényes járványügyi előírások szerint történik. Jegyek az eventim.ro oldalon kaphatók.

A SEPSISZENTGYÖRGYI SZERVEZŐIRODA (jegypénztár) nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 10–14 óráig, valamint előadásnapokon egy órával a kezdési időpont előtt. Cím: Szabadság tér 1. szám; telefon/fax: 0267 351 886, telefon: 0267 312 104, 0728 083 336.

Zene

Csütörtökön, vízkereszt ünnepén a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban a 18 órától kezdődő szentmise után ünnepi koncertre kerül sor, melyen fellép a plébánia Kis Apostolok Gyermekkórusa, a Laudate Kamarakórus és a Szerenád Kamarazenekar. Vezényel: Lőfi Gellért.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Az Ivácson László által rendezett Átöltözés című néptáncszínházi előadást január 13-án, csütörtökön Gyergyószentmiklóson mutatják be a Figura Stúdióban, Sepsiszentgyörgyön január 20-án, csütörtökön 19 órától a Háromszék Táncstúdióban tekinthető meg. A Táncsétány című produkció január 31-én 19 órától látható a Háromszék Táncstúdióban. Az előadásokra védettségi igazolás alapján lehet belépni, a védőmaszk viselése kötelező. Jegyek a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában kaphatók.

Honlap: hte.ro.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től: Minimum Party – termékeny bizonytalanság. A Minimum Party összművészeti tábor egy év kihagyással 2021-ben folytatta tevékenységét. Az alkotóműhelyekben kisebb létszámban, de nagyon aktívan vettek részt az érdeklődők. Összeállítás a 25. alkalommal megtartott táborról. * Siculus, 2021. A fesztivál eseményeit láthatjuk az egyik részt vevő zenekar, a House of Pioneers sepsiszentgyörgyi fiúbanda szemszögéből, másrészt a Patkóban elhelyezett szalmabálákon fesztiválszervező, tapasztalt zenészek, zsűritagok kapnak szót. * Csángó puliszkafesztivál, 2021. A puliszkát sokat kell kavarni, szigorúan a nap járásával egy irányban, főzővizébe házi vajat kell tenni, s vékony rétegekben túróval lerakni – ez a titka a finom túrós puliszkának – derült ki Hidegségen a XVI. Gyimesi Csángó Túróspuliszka-fesztiválon. A versenyben mindössze a Székely Háza, valamint Róza mama és a fiatalok csapata vett részt, de érdeklődőkben nem volt hiány.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban a medjugorjei imacsoport szokásos elsőcsütörtöki miséjén és szentség­imádásán a vendég Böjte Csaba testvér, aki a szentmisét is bemutatja. A hálaadás évének harmadik állomása ez az ünnepi szentmise, amikor Szent Józsefért adnak hálát Istennek, és kérik őt, hogy legyen pártfogójuk Istennél. Perselyezés lesz a Szent Ferenc Alapítvány árva gyermekei számára.

Oltóközpontok programja

A Kovászna megyei oltóközpontok ma még zárva tartanak; más napokon a megszokott program szerint dolgoznak: Sepsiszentgyörgyön 9–13 óráig, Kézdivásárhelyen 8–14 óráig, Kovásznán 15–21 óráig, Baróton 8–14 óráig, Bodzafordulón 14–20 óráig.

Vöröskereszt-tombola

A karácsonyi tombolahúzás nyertes számai: 1165, 355, 120, 711, 857, 625, 928, 498, 743, 746, 332, 883, 748, 186, 266, 430, 809, 148, 608, 1011, 503, 212, 110, 36, 1199, 671, 929, 403, 742, 1101, 1067, 904, 1001, 459, 1077, 207, 22, 113, 338, 48, 129, 258, 1019, 404, 1181, 335, 119, 387, 613, 24, 1058, 84, 56, 791, 492, 252, 256, 1014, 395, 37, 393. A nyeremények átvehetők január 10-étől a Kovászna Megyei Vöröskereszt székhelyén, Sepsiszentgyörgyön a Kós Károly út 7. szám alatt.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 11 órától Énekelj! 2. (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 16.30-tól Mátrix: Feltámadások (román felirattal), 17 órától Pókember: Nincs hazaút (magyarul beszélő), 19.15-től A Gucci-ház (román felirattal), 19.45-től King’s Man – A kezdetek (román felirattal); szerdán: 11 órától Encanto (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 16.45-től Pók­ember: Nincs hazaút (román felirattal) és 19.30-tól magyarul beszélő, 17 órától Spencer (román felirattal), 19.15-től Mátrix: Feltámadások (román felirattal); csütörtökön: 11 órától Clifford, a nagy piros kutya (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 16.30-tól West Side Story (román felirattal), 17 órától King’s Man – A kezdetek (román felirattal), 19.15-től Mátrix: Feltámadások (román felirattal), 19.30-től Pókember: Nincs hazaút (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

TÖRÖK TÁRSALGÁSI KLUB. Petek Taykan törökországi ESC-önkéntes január 5-től minden szerdán 17 órától török társalgási klubba várja az érdeklődőket Kézdivásárhelyen a Zöld Nap Egyesületnél a járvány­ügyi előírások betartásával. A jelentkezés regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékot az első találkozóra még ma kell jelezni az office@zoldnap.info címen vagy a 0766 611 066-os telefonon. Aki többet szeretne megtudni Törökország kultúrájáról, vagy csak elsajátítani pár alapszót törökül, megteheti a társalgási klubban. Lehetőség lesz díjmentes tanulásra, megismerni hagyományos török táncokat és az ország történelmét is. Bővebben a zoldnap.info-n.

FELKÉSZÍTŐ. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozata ingyenes felvételi felkészítőt tart a szeptembertől induló drámaosztályba január 8-án, szombaton 15 órától a líceum Visky Árpád Drámatermében. Érdeklődni a 0740 578 725-ös telefonszámon lehet.

KÖZÜZEMI ÜGYFÉLFIÓK. Ügyfélszolgálati irodája mellett a Közüzemek Rt. online felületén is várja ügyfeleit az apacov.ro honlapon. Az ügyfélfiók a következő lehetőségeket kínálja: vízóraállás bejelentése; számlák megtekintése és letöltése; éves számlaérték-diagram megtekintése; online számlafizetés. A szolgáltatás a honlap Online ügyintézés menüjében elérhető: név és ügyfélkód alapján lehet új ügyfélfiókot létrehozni, a regisztrációhoz egy érvényes e-mail-címre is szükség van, melyre sikeres regisztrációt követően fiókaktiváló e-mailt küld a szolgáltató.

KISVONAT. A sepsiszentgyörgyi kalandvonat a téli vakációban a városban is közlekedik, az érdeklődők 17 és 19 óra között szállhatnak fel rá a Bod Péter Megyei Könyvtár előtt, ahonnan a járatok minden órában kétszer, félkor és egészkor indulnak. A városi körutazás ára gyermekeknek 3, felnőtteknek 5 lejbe kerül. Ma a kisvonat nem közlekedik.