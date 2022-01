A kiírás augusztus 27-én indult 40 millió eurós kerettel, a gyümölcstermesztők külön 10 millió euróra pályázhatnak. A hét végéig a pályázható 40 millióra összesen 51 pályázatot töltöttek fel 11,5 millió euró értékben, vagyis a pályázható pénz több mint kétharmada nincs lefedve. Most a pályázatok letevésének határidejét kitolták egészen február 28-ig. A letevéshez szükséges minimális pontszám 10. Az intézkedésre a 2014 és 2020 közötti vidékfejlesztési tervben is lehetett pályázni, de most a támogatás értékét megemelték, legtöbb 250 ezer euró lehet, a régi tervben ez legtöbb 100 ezer euró volt.

A 16.4-es intézkedés célja, hogy támogassa a mezőgazdasági termelők, a feldolgozók és a forgalmazók (üzletek, vendéglők, szállodák, vidéki panziók) közötti, ún. rövid láncú, köztes felvásárlók nélküli termékeladás kiépítését, valamint a helyi piacok fejlesztését.

A piaci szereplőknek (termelő, feldolgozó és forgalmazó) egyszerű partneri, közreműködési szerződést kell kötniük. A közreműködési szerződésben részt vehetnek: termelők magánszemélyként, mezőgazdasági profilú PFA-k, egyéni vállalkozások, cégek, a termelők szakmai egyesületei, helyi tanácsok, iskolák, egyetemek, turisztikai és közélelmezési egységek, üzletek. A támogatás közösen használandó feldolgozó vagy kondicionáló (termék-előkészítő) gépsorok, a feldolgozott vagy előkészített mezőgazdasági termékek kiszállítására alkalmas klimatizált haszonjárművek vásárlására, bemutatóüzlet felszerelésének, valamint számítástechnikai és elektrotechnikai felszerelések vásárlására.