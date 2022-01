A kínai kalendárium szerint a tavalyi, a Bivaly évének nevezett esztendő, a 2020-ashoz hasonlóan a Vírus éve lett, mert arra is a kínai koronavírus tette fel a koronát. Különben a kínaiak azt is jósolták, hogy szerencsés évnek nézünk elébe.

Aztán a történtek után mindenki maga eldöntheti, hogy szerencsés év volt-e vagy nem, bár aki életben maradt, az már szerencsésnek érezheti az évet és magát.

De nemcsak a járvány támadott, hanem például tavaly januárban az Egyesült Államokban történt egy támadás a Capitolium ellen is, amikor Joe Bident új elnökké kenték volna fel, és bizony néhány biztonsági őrt is felkentek a falra. A Fehér Házat általában egy hős is meg tudja védeni (a filmekben), de az amerikai Kongresszus székházát, a Capitoliumot az arra alkalmazott erők nem tudták. Ennek gyenge utánzata történt nálunk az év végén, amikor a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szervezésében néhány hős hazafi betört a parlament udvarára, amelyet pont olyan hősiesen védelmeztek a mindenre elszánt véderők, mint Amerikában a Capitoliumot, azaz sehogy.

Később került egy igazi hős, egy ír, akinek sikerült betörnie a román parlamentbe. Szegény ír annyira tintás volt a sok piától, hogy a hotel helyett a parlamentbe hatolt be. Ez az az állapot, amikor az ember az eget nagybőgőnek és a parlamentet hotelnek nézi. Egy olasz is be akart mászni egy bukaresti múzeumba, amit vendéglőnek nézett, ahová menni akart (vissza).

A tavalyi év valóban sokaknak szerencsésen zajlott, hiszen a Fekete életek számítanak jelszóval szerencsésen hajtották végre híres emberek szobrainak ledöntését (főleg Amerikában), többek közt a Kolumbusz Kristófét is. (A történelmet is jó lenne átírni a politikai korrektség nevében.) A régebben hősnek titulált történelmi alakok tetteiért, amelyek ma már bűnnek számítanak, a kései utódoknak kellett letérdelni, például a nemzetközi futballmérkőzések előtt. (Vezeklésként jobb lenne kukoricaszemre térdepeltetni sokakat.)

Közben egy ideig téma volt az angol királyi ház ifjú sarjának, Harry hercegnek és a nagy elnyomás miatt elkedvetlenedett kedves feleségének, Meghannak a megrázó története. Jó pénzért kiteregették a királyi családi szennyest egy amerikai tévéstúdióban a királyi udvar hátsó felében történő eseményekről, ahol bántják, megalázzák szegényeket.

Nálunk, Európában a többségiek szerencsések voltak, mert az Európai Bizottság elutasította a kisebbségieknek kedvező Minority SafePack kezdeményezést. Ezt – biztos, ami biztos –, az európai bizottsági biztos, Vera Jurová jelentette be, aki derekasan kiáll mindenféle kisebbségekért, kivéve a nemzetieket. Az Európa Parlamentnek szerencsére sikerült elfogadnia egy kisebbségpárti határozatot, ami csakis a nemiekre (LGBTQ stb.-re, tehát a leszbikus, meleg, bi- és traszszexuálisokra stb.) vonatkozik. Világszerte lobogtatták aztán szolidaritásként a szivárványszínű zászlókat. Közben a haszonállatok ketrecben tartásának tilalmát is kérték egy petícióban, amelyet 1,4 millió ember írt alá. Reméljük, az ő akciójuk sikeres lesz.

Tavaly lezajlott az elhalasztott olimpia is, nézők nélkül. Még jó, hogy a tévé közvetítette. Pedig sokan félhettek attól, hogy a tévén keresztül is terjeszthető a COVID-járvány, hisz ilyesmit már mondtak a G5-ös mobilhálózatról is. Nem tudom, a vírus terjed-e segítségével, de sok marhaság, az biztos, hogy igen.

A múlt évben, szokás szerint a világ vezető politikusai és más okosok állandóan tartottak csúcstalálkozókat, és okoskodtak. Reméljük, idén a két nagyhatalom főnöke személyesen is randevúzik, és Joe Biden nem szunyókál majd az eszmecsere alatt, mert Putyin éberen áll lesben az ukrán határnál, csapatai élén. Tartottak klímacsúcsot is, és az oda-vissza utazás repülőkkel meglehetősen növelte a károsanyag-kibocsátást, de haszon, az remélhető. Némi szén-dioxid került a légkörbe amiatt is, hogy az eredmények örömére pezsgőt bontottak, ami bizony szintén üvegházhatású gázok (CO2) felszabadulásával jár. A sikeres csúcs után lehet nem is lesz globális felmelegedés, hanem inkább globális lehűlés, ami pedig egyáltalán nem boldogítja a villany- és gázszámlákra tekintő fogyasztókat, mert majdnem duplájára emelkednek az energiaárak, amitől idén bizony sokan izzadhatnak – még a hidegben is.

Mivel szeretjük a meglepetéseket, újdonságokat, év végére kaptunk egy vadonatúj koronavírus-mutációt is, az Omikront.